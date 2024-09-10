- Иран намерен закрыть еще несколько немецких предприятий.

Иранская судебная система намекает на новые действия против немецких учреждений в рамках продолжающегося спора вокруг запрета Исламского центра Гамбурга (IZH). В качестве прямой реакции иранская судебная система три недели назад закрыла Институт немецкого языка (DSIT) в центре Тегерана. По словам представителя судебной системы Асгара Джафари, были выявлены "нарушения со стороны других немецких государственных учреждений". "Решения будут объявлены в ближайшее время".

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер (СДПГ) запретила IZH в конце июля, назвав его "главным инструментом иранской пропаганды в Европе". По всей стране полиция конфисковала имущество и объекты, принадлежащие центру и пяти связанным организациям. Лидеру IZH Мохаммеду Хади Мофаттеху было приказано покинуть Германию к 11 сентября. Его отъезд, возможно, вызовет очередную ответную реакцию из Тегерана.

В последние годы между Тегераном и Берлином происходили неоднократные дипломатические обострения. Несколько немецких граждан, в том числе имеющих двойное немецко-иранское гражданство, в настоящее время находятся под стражей в Иране. В начале 2023 года немецко-иранского гражданина Дjamshid Sharmahd приговорили к смертной казни по обвинению в терроризме.

Немецкие действия против Исламского центра Гамбурга (IZH) вызвали обеспокоенность в Комиссии, которая расценивает их как вмешательство в суверенитет Ирана. В ответ на эти опасения Комиссия угрожает принять дальнейшие ответные меры против немецких учреждений в Иране.

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