- Инженер и исследователь водно-болотных угодий из Нюрнберга удостоен экологической награды

За свои инновации в области мобильности электрических транспортных средств и быстрой зарядной системы немецкий предприниматель Томас Шпидель в этом году получит Немецкую экологическую премию. Премия в размере €500,000, присуждаемая Немецким фондом окружающей среды (DBU), будет разделена с исследователем торфа Франциской Таннебергер из Грайфсвальда, которой будет вручена награда за ее усилия по восстановлению торфяников. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручит награду 27 октября в Майнце.

Шпидель, основатель и генеральный директор специалиста по быстрой зарядке ADS-TEC Energy в Швабском Альбе, удостаивается награды от DBU за смелый переход своей семейной компании от поставщика двигателей внутреннего сгорания к драйверу инноваций для энергетического перехода. Его компания разработала высокопроизводительные системы, в том числе те, которые позволяют заряжать электромобили за минуты, как было заявлено. Эти буферные батареи быстрые зарядные устройства, по словам Шпиделя, могут быть установлены гибко на улицах, в офисных зданиях и жилых районах без гаражей или настенных коробок.

Зарядка всего за несколько минут вместо часов

Системы, подобные ChargeBox, постепенно и равномерно подают энергию в систему хранения, которая лишь немного больше квадратного метра, и затем сразу же выпускают большие количества во время зарядки. "Как бак унитаза, который медленно наполняется и быстро опорожняется при использовании", - объясняет Шпидель.

Эти буферные батареи супербыстрые зарядные устройства, по мнению жюри премии, могут заряжать электромобили за минуты даже при слабых сетях и генерировать доходы в других областях, храня локально генерируемую солнечную энергию и дешевую энергию из сети в периоды избыточной генерации.

Секретарь-генерал DBU Александр Бонде также похвалил "стратегическое видение и необходимый предпринимательский риск" Шпиделя. Инновации предпринимателя являются "настоящими пионерами" для большей электромобильности, защиты климата и всеобъемлющего энергетического перехода, сказал он.

Предприниматель предупреждает об упущенной возможности для промышленности

Тем не менее, отрасль находится под значительным давлением. По планам правительства, к 2030 году по всей стране будет зарегистрировано 15 миллионов электромобилей - более чем в десять раз больше, чем в 2023 году. В тот же период по всей стране будет установлено один миллион общественных зарядных точек - также в десять раз больше.

Шпидель видит необходимость более сильного и четкого политического фокуса на этом пути. Он также предупреждает об упущенной возможности. "Вопрос уже не в том, хотим ли мы электрификацию и могут ли фотоэлектрические установки или ветер внести значительный вклад в энергоснабжение", - сказал он агентству ДПА. "Эти фундаментальные вопросы уже отвечены, как и вопрос о будущем приводе. Это электричество".

Политическое консенсус-строительство и лоббисты могут замедлить внедрение инноваций. Многие идеи похожи на "мир фантазий" и несовместимы с реальностью. Кроме того, общество и экономика обременены сложной и подавляющей бюрократией. "Дорога к внедрению очень медленная, и общество и экономика чрезмерно обременены подавляющей бюрократией", - сказал Шпидель.

Германия уже потеряла свою солнечную промышленность и производителей аккумуляторов. "И теперь возникает вопрос, последуют ли за ними ключевые отрасли, такие как машиностроение и автомобилестроение", - сказал предприниматель из Нюртингена.

Торфяники играют жизненно важную роль в защите климата

Ученый Таннебергер считается ключевой фигурой в ревитализации и повторном увлажнении торфяников DBU. Она также является мостом между наукой, политикой и сельским хозяйством. Естественные и влажные торфяники играют жизненно важную роль в защите климата, поглощая и храня углекислый газ из атмосферы. По словам Таннебергер, торфяники также являются хранилищем воды и необходимы для биоразнообразия.

Тем не менее, более 90% торфяников в Германии были осушены, позволяя выделяться парниковым газам, вредным для климата. По всей стране сухие торфяники составляют 7% выбросов парниковых газов и являются причиной потери биоразнообразия. Таннебергер показала через свою работу, как можно сосуществовать защите торфяников и сельскому хозяйству, как было заявлено.

Немецкая экологическая премия ежегодно присуждается DBU за влиятельные и примечательные достижения в защите и сохранении окружающей среды.

Шпидель подчеркивает необходимость более сильного политического фокуса на электрификации и энергетическом переходе, поскольку отрасль сталкивается с серьезным давлением в связи с ожидаемым ростом электромобилей и зарядных точек.

Торфяники, будучи жизненно важными для защиты климата, составляют 7% выбросов парниковых газов в Германии и являются причиной потери биоразнообразия из-за того, что более 90% из них осушены, подчеркивая важность защиты торфяников и сосуществования сельского хозяйства.

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