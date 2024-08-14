- Инвесторы поддаются мошенническим брокерам

В поисках выгодных инвестиций мужчина и женщина из Ростока стали жертвами интернет-мошенников и потеряли значительную сумму денег. По данным полиции, женщина вложила все свои сбережения, составляющие несколько сотен тысяч евро, в якобы серьезное предложение по фиксированному депозиту в середине июля. Ее убедили по телефону и по электронной почте в выгодности инвестиций, и, поверив в их легитимность, она перевела деньги, как было договорено.

Оказалось, что якобы консультант по инвестициям мошенническим путем использовал данные существующей компании в финансовом секторе. Женщина обнаружила это, когда данные для доступа, которые ей предоставили, не сработали, и банки подтвердили, что никакие счета не были открыты.

Попытка мужчины увеличить свой счет, торгуя криптовалютами, также закончилась существенными потерями, согласно данным полиции. Он зарегистрировался на онлайн-платформе, рекламирующей подобные услуги, в мае и сразу же был kontaktiert. Вместе с якобы экспертом он вложил более 100 000 евро своих сбережений к началу августа. Однако когда наступил день обещенной выплаты прибыли, контакт с якобы консультантом внезапно прекратился, и мужчина понял, что его обманули. Он подал заявление на прошлой неделе.

В обоих случаях уголовная полиция начала расследование по подозрению в мошенничестве с инвестициями и предупредила о необходимости быть осторожным с сомнительными предложениями. "Перед принятием решения об инвестировании проконсультируйтесь со своим местным банком или центром консультаций потребителей", - советуют сотрудники полиции.

Несмотря на все усилия по поиску прибыльных инвестиций, они неосознанно вложили средства в сомнительные схемы. Мужчина в криптовалютах и женщина в фиксированном депозите оба понесли существенные потери и поняли, что стали жертвами чьего-то обмана.

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