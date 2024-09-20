Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовости

Инвесторы активно покупают немецкие облигации на жилье.

 and  Anthony Ross
Время чтения 2 минут

Инвесторы активно покупают немецкие облигации на жилье.

Германия: Лидирующая компания недвижимости Vonovia стремится полностью поглотить своего главного конкурента, Deutsche Wohnen. Уже владея 87% акций Deutsche Wohnen, Vonovia из Бохума сейчас преследует оставшийся процент. Аналитик предлагает цену в 31 евро. Инвесторы активно вливаются на рынок.

Стратегия Vonovia укрепить свою власть над Deutsche Wohnen, базирующейся в Берлине, привела к резкому росту акций последней. Акции Deutsche Wohnen подскочили почти на 25%, достигнув пика, которого не видели более двух лет. В качестве большинства акционеров Vonovia объявила накануне о своих планах усилить контроль и приобрести дополнительные акции, что может привести к увеличению капитала компании из Бохума.

Как сообщает Vonovia, обе компании согласились начать переговоры о заключении соглашения о доминировании и передаче прибылей/убытков для Deutsche Wohnen. В соответствии с этим соглашением, Vonovia сделает предложение миноритарным акционерам Deutsche Wohnen приобрести их акции по оценке Bankhaus Baader в 31 евро за акцию. В связи с компенсацией акционерам Deutsche Wohnen, Vonovia также может быть вынуждена увеличить свой собственный капитал. Кроме того, акционеры получат ежегодную выплату в течение срока действия договора.

Подробности компенсации еще не определены. Компания из Бохума ожидает, что контракт будет завершен на внеочередных общих собраниях Vonovia и Deutsche Wohnen в декабре 2024 года. В 2021 году Vonovia приобрела большинство акций конкурента, в основном активного в Берлине, и сейчас владеет более 87% акций Deutsche Wohnen, стремясь к большему.

Vonovia столкнулась с кризисом в секторе недвижимости в последние годы. Высокие процентные ставки, растущие затраты на строительство и снижение стоимости недвижимости оказывали давление на отрасль. Однако смягчение политики центральных банков предвещает восстановление. "Vonovia преодолела кризис", - отметил CEO Рольф Буч в августе. Теперь Vonovia усиливает свои усилия против Deutsche Wohnen. Рынок отреагировал положительно: акции Vonovia также выросли в начале торгов.

Агрессивное поглощение Vonovia Deutsche Wohnen вызвало дискуссии об влиянии на немецкую экономику. Если Vonovia увеличит свой капитал и предложит справедливые цены миноритарным акционерам, экономика может увидеть сдвиг в секторе недвижимости. Слияние также может привести к более консолидированному рынку, влияющему на арендные цены и варианты жилья для многих жителей Германии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Два человека ловят рыбу у канала 12 апреля 2024 года в Пекине, Китай
Экономика

Увеличение распространенности разводов в Китае приравнивается к прибыльным возможностям для некоторых людей.

Появившийся тренд на разводы подчеркивает изменение взглядов на брак в Китае и нарастающую демографическую проблему, которая маячит над второй по величине экономикой Китая

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Реклама на YouTube теперь может продолжать появляться даже после приостановки видео на экране.
Экономика

Реклама на YouTube теперь может продолжать появляться даже после приостановки видео на экране.

YouTube вводит новую политику, которая oblige зрителей подождать дольше неможность пропустить рекламу, даже если они приостанавливают экран.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Американские экономические ландшафт процветает, ставка интереса очевидно убыль: Сегодня, это...
Экономика

Уолл-стрит движится значительным повышением процентных ставок XL.

Уолл-стрит движится значительным повышением процентных ставок XL. Ожидаемое повышение процентной ставки совершило значительный скачок. Сначала американские инвесторы проявили некоторое удивление, но после этого оптимизм расцвел. Особенно хрупкие технологические акции показали всплеск. Американские фондовые биржи завершили день с существенными прибылями. Индекс Доу Джонса и S&P-500 достигли исторических рекордных высот.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Израиль постоянно бомбит Хезболлу воздушными ударами.
Политика

Израиль постоянно бомбит Хезболлу воздушными ударами.

После двух спонтанных взрывов, вызванных подстроенными радиоустройствами, ливанская шиитская милиция «Хезболла» находится в замешательстве. Воспользовавшись этой возможностью, Израиль запускает многочисленные атаки на их площадки для запуска ракет, как заявляют израильские власти. По данным израильской армии, вечерние воздушные удары были направлены против "множества ракетных установок", которые были приведены в

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Брокеры страхования, обслуживающие клиентов в киоске, управляемом Las Madrinas de los Seguros,...
Политика

Поскольку Верховный суд рассматривает еще один вызов Obamacare, предстоящие выборы могут определить, будет ли следующая администрация поддерживать его.

По мере приближения выборов Верховный суд США вновь столкнулся с Законом о доступной медицине, революционной медициной законодательством 2010 года, которое подвергалось неиссякаемым нападкам судебной власти консерваторов. Последнее вызов связано с требованиями закона о бесплатном...

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Два человека ловят рыбу у канала 12 апреля 2024 года в Пекине, Китай
Экономика

Увеличение распространенности разводов в Китае приравнивается к прибыльным возможностям для некоторых людей.

Появившийся тренд на разводы подчеркивает изменение взглядов на брак в Китае и нарастающую демографическую проблему, которая маячит над второй по величине экономикой Китая

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Эмблема одежды отделения шерифа округа Рэнкин украшает один из их автомобилей в Брансоне,...
Политика

Министерство юстиции инициирует расследование по гражданским правам в офисе шерифа в Миссисипи, где заместители якобы подвергли пыткам двух чернокожих мужчин в печально известном деле "Отряд бандитов".

Управлениеюргендепартамента США начало расследование по поводу Sheriff-стыхил ведомства Rankin County, штатуMississippi, из-за обвинений в неподобающем поведении. Это расследование было elementi после инцидентов, в которых поуропали несколько помощников шерифа, включая тех, кто был частью...

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно