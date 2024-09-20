Инвесторы активно покупают немецкие облигации на жилье.

Германия: Лидирующая компания недвижимости Vonovia стремится полностью поглотить своего главного конкурента, Deutsche Wohnen. Уже владея 87% акций Deutsche Wohnen, Vonovia из Бохума сейчас преследует оставшийся процент. Аналитик предлагает цену в 31 евро. Инвесторы активно вливаются на рынок.

Стратегия Vonovia укрепить свою власть над Deutsche Wohnen, базирующейся в Берлине, привела к резкому росту акций последней. Акции Deutsche Wohnen подскочили почти на 25%, достигнув пика, которого не видели более двух лет. В качестве большинства акционеров Vonovia объявила накануне о своих планах усилить контроль и приобрести дополнительные акции, что может привести к увеличению капитала компании из Бохума.

Как сообщает Vonovia, обе компании согласились начать переговоры о заключении соглашения о доминировании и передаче прибылей/убытков для Deutsche Wohnen. В соответствии с этим соглашением, Vonovia сделает предложение миноритарным акционерам Deutsche Wohnen приобрести их акции по оценке Bankhaus Baader в 31 евро за акцию. В связи с компенсацией акционерам Deutsche Wohnen, Vonovia также может быть вынуждена увеличить свой собственный капитал. Кроме того, акционеры получат ежегодную выплату в течение срока действия договора.

Подробности компенсации еще не определены. Компания из Бохума ожидает, что контракт будет завершен на внеочередных общих собраниях Vonovia и Deutsche Wohnen в декабре 2024 года. В 2021 году Vonovia приобрела большинство акций конкурента, в основном активного в Берлине, и сейчас владеет более 87% акций Deutsche Wohnen, стремясь к большему.

Vonovia столкнулась с кризисом в секторе недвижимости в последние годы. Высокие процентные ставки, растущие затраты на строительство и снижение стоимости недвижимости оказывали давление на отрасль. Однако смягчение политики центральных банков предвещает восстановление. "Vonovia преодолела кризис", - отметил CEO Рольф Буч в августе. Теперь Vonovia усиливает свои усилия против Deutsche Wohnen. Рынок отреагировал положительно: акции Vonovia также выросли в начале торгов.

Агрессивное поглощение Vonovia Deutsche Wohnen вызвало дискуссии об влиянии на немецкую экономику. Если Vonovia увеличит свой капитал и предложит справедливые цены миноритарным акционерам, экономика может увидеть сдвиг в секторе недвижимости. Слияние также может привести к более консолидированному рынку, влияющему на арендные цены и варианты жилья для многих жителей Германии.

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