Инвестиционные круги испытывают опасения по поводу финансовых данных Nvidia.

После периода роста рынка ИИ американские инвесторы обеспокоены возможным обвалом рынка. Ожидания квартальных результатов Nvidia очень высоки, что вызывает напряжение среди инвесторов Уолл-стрит. Индекс Доу-Джонса упал на 0,4%, закрывшись на отметке 41 091 пункт. Также снизились S&P 500 и индекс Nasdaq tech. "Инвесторы слегка обеспокоены тем, что покажет Nvidia", - заявил Сэм Стоволл, главный стратег CFRA Research. "С учетом столь высоких ожиданий вопрос в том, насколько лучше может быть?"

Результаты Nvidia могут существенно повлиять не только на свою акцию, но и на сектор технологий и более широкий рынок. Ралли Nvidia изначально толкали акции технологий в начале года, но рост затрат на ИИ во время последнего отчета вызвал опасения инвесторов.

Давление на цены сырьевых товаров

Одновременно, опасения по поводу экономики повлияли на цены сырьевых товаров. Хотя tensions в Средней Азии несколько ослабли, инвесторы продолжают беспокоиться о спросе. Бенчмарк Brent Crude из Северного моря упал на 0,9% до $78,80 за баррель. Западно-техасская сырая нефть США упала на 0,8% до $74,72 за баррель. По данным правительства, запасы нефти в США упали на 846 000 баррелей до 425,2 миллиона баррелей. Аналитики предсказывали падение на 2,3 миллиона баррелей. "Удивительно видеть такой низкий спрос на нефть, когда активность перерабатывающих заводов находится на шестинедельном максимуме", - прокомментировал Мэтт Смит, главный аналитик по нефти в данных Kpler. Опасения по поводу замедления экономики в Китае также отрицательно повлияли на цены. "Спрос Китая остается слабым", - заявил аналитик Барклайс Амарпреет Сингх. "Пока нет убедительных признаков ожидаемого восстановления во второй половине".

Буффет преодолел отметку в $1 триллион

Что касается отдельных акций, то акции Berkshire Hathaway привлекли внимание. Два дня до 94-го дня рождения Уоррена Баффета компания преодолела отметку в $1 триллион. Акции Nordstrom также выросли почти на 4%, несмотря на нестабильность в секторе, так как выручка компании выросла более чем на 3% в последнем квартале. Однако американский поставщик серверов Super Micro Computer столкнулся с серьезными трудностями. Его акции упали почти на 25% до семимесячного минимума около $421 после отсрочки годового отчета. Акции уже упали во вторник после обвинений со стороны короткого продавца Хинденбурга. Акции Bath & Body Works также упали почти на 7% после предупреждения о прибыли. Потребители сдерживают покупки товаров, таких как духи и ароматические свечи, из-за высокой инфляции.

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Убыток индекса Доу-Джонса на 0,4% может быть признаком более широкой неопределенности на рынке, учитывая предстоящие квартальные результаты Nvidia и опасения по поводу роста затрат на ИИ в отрасли. Инвесторы будут внимательно следить за результатами Nvidia, так как их показатели могут потенциально повлиять не только на свою акцию, но и на сектор технологий и более широкий рынок.

Несмотря на ослабление tensions в Средней Азии, инвесторы продолжают беспокоиться о спросе, влияющем на цены сырьевых товаров. tanto Brent Crude, как и западно-техасская сырая нефть США, показали снижение, а запасы нефти в США упали меньше, чем ожидалось, согласно данным правительства.

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