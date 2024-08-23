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ЭкономикаНовостиGamescom

Инвестиции в игорный сектор не приносят удовольствия финансистам.

 and  Wendy Allen
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Инвестиции в игорный сектор не приносят удовольствия финансистам.

Игровая индустрия, охватывающая мобильные, видео- и компьютерные игры, обещает witness удивительный рост. Однако обещающие вознаграждения для инвесторов в разработчиков, производителей и поставщиков игр не гарантированы. Недавно инвесторы обнаружили, что рост отрасли разочаровывает.

Выставка Gamescom в Кёльне привлекает рекордное количество посетителей: 1400 экспонентов и более 320 000 посетителей в прошлом году, а прогнозируется еще большее количество. В отличие от падающей игровой индустрии Германии - с падением доходов от игр и сопутствующего программного обеспечения и онлайн-услуг в первой половине 2024 года - глобальный рынок не показывает признаков замедления. Согласно одному исследованию, 3,3 миллиарда человек во всем мире играли на своих смартфонах, компьютерах или консолях в прошлом году, что составляет 40% мирового населения. Этот тренд не замедляется. Аналитики Ландесбанк Баден-Вюртемберг (LBBW) прогнозируют рост доходов от $184 миллиардов в 2022 году до $665 миллиардов к 2030 году.

Однако этот экспоненциальный рост не следует интерпретировать как гарантию равных вознаграждений для инвесторов. Акции разработчиков игр в последнее время показывают плохие результаты. Индекс Morningstar Global Electronic Gaming and Multimedia Index все еще находится примерно на 20% ниже своего пика весной 2021 года, когда разработчики игр казались одной из больших выгод от кризиса COVID-19. Несмотря на последующий сильный рост отрасли, она не смогла оправдать завышенные ожидания прибыли того времени.

Маржи разработчиков игр отстают от других технологических и онлайн-индустрий. Конкуренция в игровой индустрии жесткая, согласно анализу Morningstar. Низкие барьеры для входа для простых смартфонных и онлайн-игр позволяют большое предложение, в то время как маржи разработчиков не поспевают.

Даже на высоком уровне рынка, с технически и художественно сложными играми, маржи часто остаются низкими. Расходы на разработку и производство "съедают прибыль", - говорит эксперт фондового рынка ntv Sabrina Marggraf. "Результаты фондового рынка подчеркивают сложность, с которой некоторым компаниям приходится добиваться выдающихся результатов при существенных доходах", - добавляет она. Например, европейский лидер Ubisoft, известный хитами игр вроде Assassin's Creed и Prince of Persia, за последние три года существенно потерял свою рыночную стоимость.

Тем не менее, аналитики находят перспективные возможности для инвесторов в некоторых разработчиков игр. Morningstar считает разработчиков Take-Two, Electronic Arts и Roblox недооцененными. Эти американские компании успешно построили лояльную и платежеспособную базу пользователей, несмотря на жесткую конкуренцию. Nintendo и Sony, которые также предлагают оборудование, используют разные стратегии по сравнению с чисто программными компаниями.

Акции обеих компаний рекомендуются к покупке большинством аналитиков. Однако, в то время как Sony недавно увеличила свои прогнозы прибыли на финансовый год после сильного первого полугодия 2024 года, Nintendo пришлось сообщить о снижении продаж. В частности, спрос на консоль Nintendo Switch снизился. Тем не менее, компания ожидает всплеск продаж благодаря выпуску новой консоли Switch 2 позже в этом году.

Microsoft также является крупным игроком на игровом рынке. Компания предлагает популярную консоль Xbox и, после приобретения разработчика Activision за $68 миллиардов в прошлом году, также является одним из ведущих разработчиков игр. Однако-performance акций Microsoft больше влияют на другие аспекты бизнеса компании, такие как облачные вычисления и сотрудничество с OpenAI, создателями ChatGPT.

В июле прошлого года энтузиазм по поводу ИИ толкнул акции Microsoft до рекордного максимума более $430. С тех пор акции упали примерно на одну пятую из-за растущего цинизма в отношении ИИ и разочаровывающих результатов от облачного подразделения.

Выставка Gamescom, ежегодно проводимая в Кёльне, продолжает собирать огромные толпы, с достижениями в последние годы, приводящими к рекордному количеству посетителей. Несмотря на то, что игровая индустрия Германии сталкивается с вызовами в первой половине 2024 года, глобальный игровой рынок на Gamescom не показывает признаков замедления.

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