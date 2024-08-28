- Инцидент с опасными материалами - А4 вблизи Эрфурта частично решен

После столкновения двух грузовиков, один из которых перевозил опасные вещества, на автостраде А4 вблизи Эрфурта, инцидент привел к частичному закрытию. Сразу после осмотра места происшествия власти сообщили об отсутствии пострадавших. После первоначального полного закрытия полосы движения в направлении Франкфурта между восточным и западным участками Эрфурта, левая полоса была вновь открыта. Однако, как сообщает полиция, правая и центральная полосы по-прежнему закрыты из-за работ по восстановлению. Ведется сбор дополнительной информации об аварии.

По словам властей, были предоставлены следующие подробности о возобновлении движения: левая полоса, ранее закрытая, вновь открыта. Тем не менее, правая и центральная полосы все еще закрыты из-за работ по восстановлению.

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