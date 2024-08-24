- Инцидент с ножевым ножом в Солингене: раскрытые данные и остающиеся сомнения

На праздничном мероприятии в городе Золинген неизвестный человек, похоже, без всякой причины набросился с ножом на нескольких человек, в результате чего трое погибли и восемь получили ранения, из которых пять были тяжелыми. Есть много неясного, например, личность нападавшего и возможные причины его действий. Давайте разберемся:

Ножевое нападение в Золингене: факты

Событие: Неопознанный нападавший начал атаковать случайных людей около 21:40 вечера в пятницу. Авторитеты классифицируют это как нападение из-за целенаправленных действий нападавшего.

Подозреваемые сообщники: Авторитеты считают, что нападение было совершено одним человеком. Однако 15-летнего подростка взяли под стражу. По словам свидетелей, незнакомец разговаривал с подростком о планах, которые совпадают с преступлением. Однако прокурор Марк Касперс отметил, что неясно, является ли этот человек нападавшим.

Место происшествия: Тысячи людей праздновали 650-летие основания города в центре Золингена. Нападавший атаковал на оживленной рыночной площади Фронхоф, недалеко от сцены мероприятия.

Пострадавшие: По данным министерства внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии, нападавший, казалось, выбирал жертв случайным образом. Среди жертв были двое мужчин в возрасте 67 и 56 лет и 56-летняя женщина, как указано в полицейских записях. Еще восемь человек получили ранения, четверо из них - тяжелые.

Уход: Преступник смог сбежать во время последующего хаоса и паники в оживленном центре города.

Свидетели: Авторитеты создали сайт для получения информации, где свидетели могут отправлять фото и видео (www.nrw.hinweisportal.de). На мероприятии не было полицейского наблюдения.

Предупреждение: Если вы заметите что-то необычное, не пытайтесь действовать самостоятельно и позвоните по номеру экстренной помощи 110. Авторитеты призывают к бдительности в центре Золингена.

Что все еще неизвестно

Нападавший: К субботнему послеполуднику авторитеты еще не смогли опознать нападавшего.

Причина: Авторитеты пока ничего не знают об этом, но рассматривается возможность террористического мотива, так как других причин не выявлено.

Инструмент: Авторитеты изъяли несколько ножей и сейчас определяют, какой из них был использован в нападении.

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Трагический инцидент произошел во время городского фестиваля, посвященного 650-летию Золингена. Расследование все еще продолжается для выяснения мотивов действий нападавшего во время городского фестиваля.

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