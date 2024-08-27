- Инцидент с ножевым нападением в населенном районе Соллинген

Парламент Бранденбурга планирует провести внеочередное заседание в четверг в ответ на инцидент со stabbing в Солingen, Северный Рейн-Вестфалия. По просьбе группы AfD, административная команда парламента раскрыла дату заседания. AfD выразила желание обсудить последствия инцидента.

"Существует возможность, что такой инцидент может повториться в Бранденбурге", - сказал Ханс-Кристоф Берндт, лидер фракции AfD и основной кандидат партии на предстоящих выборах в ландтаг. "Подобные инциденты могут произойти где угодно в Германии".

В прошлую пятницу вечером в результате ножевого нападения на городском фестивале в Солingen погибли три человека, а восемь других получили ранения. 26-летний сириец находится в заключении в качестве главного подозреваемого. Экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение.

Группа AfD призвала Комиссию проанализировать меры безопасности на публичных мероприятиях после инцидента в Солingen. В свете этого Комиссия пообещала провести тщательное расследование инцидента и предложила меры безопасности для предстоящих событий.

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