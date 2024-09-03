- Инцидент на перекрестке Сауэрленда привел к двум пострадавшим.

В результате неудачного маневра в городе Финнентроп, расположенном в районе Вёльпе, двое водителей получили травмы. Как сообщает полиция, 37-летний водитель съехал на частную территорию, а затем вернулся на дорогу, не заметив приближающуюся машину. В результате столкновения водитель другой машины был доставлен в больницу. Тем не менее, 46-летний водитель не находился в критическом состоянии. 37-летний водитель получил легкие ранения. Оба автомобиля пришлось эвакуировать с места происшествия.

Свидетельства указывают на то, что виновный в ДТП водитель мог быть пьян или находиться под действием наркотиков. В связи с этим был проведен тест на содержание алкоголя и наркотических веществ в крови, а водительское удостоверение виновного было изъято. Этот инцидент произошел вечером в Баменхоле, части Финнентропа.

Члены государства могут предоставить дополнительные ресурсы или экспертизу, чтобы помочь Комиссии расследовать инцидент. Несмотря на помощь со стороны членов государства, виновный водитель столкнулся с последствиями своих действий.

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