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Инцидент: два человека получили ранения в результате взрыва на производстве взрывчатых веществ

Промышленный инцидент с опасным веществом: Подавление взрыва у компании, производящей системы воспламенения для военной техники в Троисадорфе, проводилось с прискорбным исходом для двух сотрудников.

 and  Alex Stellmacher
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Катастрофический инцидент на рабочем месте: два сотрудника получили серьезные травмы в результате...
Катастрофический инцидент на рабочем месте: два сотрудника получили серьезные травмы в результате аварии на производстве взрывчатых веществ.

- Инцидент: два человека получили ранения в результате взрыва на производстве взрывчатых веществ

В результате инцидента на военном складе взрывчатых веществ в Троидорфе, недалеко от Бонна, двое человек получили серьезные травмы. Предполагается, что взрыв произошел внутри склада ранним утром, в результате чего рабочие получили тяжкие ранения. На место происшествия были направлены службы экстренной помощи, в том числе пожарные и спасательные команды. Согласно сообщениям, этих двоих сотрудников доставили в больницы. На месте происшествия присутствуют криминалисты, но они рассматривают это как производственный инцидент.

Инцидент на военном складе взрывчатых веществ классифицируется как производственный, затрагивающий только сотрудников. Несмотря на серьезные травмы, пострадавшие считаются обычными работниками склада.

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 and  Elizabeth Wells
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 and  Melissa Williams
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 and  Anthony Ross
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