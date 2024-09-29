Интенсивный реванш: ФК "Кёльн" уступает 3-гольное преимущество в течение первых 15 минут.

Герта БСК переживает катастрофический день во 2-й Бундеслиге, уступив дома Эльверсбергу со счётом 4:1. 1. FC Кёльн также испытывает трудности, ведя в матче против Карлсруэ 3:0 после 15 минут, но не может одержать победу.

1. FC Кёльн - Карлсруэр СК 4:4 (4:2)

После взрывного старта 1. FC Кёльн упускает ещё одну потенциальную победу в сумасшедшем матче с восемью голами. Несмотря на то, что они забили трижды в первые 15 минут, команда, вылетевшая из Бундеслиги и страдающая от ошибок в обороне, смогла довольствоваться ничьей 4:4 (4:2) против не побеждавшего Карлсруэр СК, отставая на восемь очков от лидера Фортуны Дюссельдорф. КСК не сдавался и благодаря хет-трику Марвина Ваницека занимает третье место.

Матч начался с быстрого темпа из-за задержки, вызванной пылью. В последних матчах, в том числе в игре против Дюссельдорфа, Кёльн не смог реализовать многочисленные голевые возможности. На этот раз они воспользовались своими первыми шансами, забиваяClinical: Лука Вальдшмидт (3') мощно пробил в девятку с острого угла, Дамион Доунс (7') отправил мяч мимо ног вратаря КСК Макса Weiß и добавил идеальный удар (15').

Леарт Пакарада отдал три голевые передачи, в воздухе звучали песни Карнавала, и казалось, что воскресная топ-игра уже решена - но не для КСК! Они быстро восстановились и ответили двумя голами своего капитана Ваницека (19'/27'). Игра оставалась напряженной, и первый тайм ещё не закончился: Фабиан Шлеуснер головой попал в перекладину для Карлсруэ (41'), Тим Лемперле (45+2') сделал счет 4:2 после ещё одной передачи Пакадары. Безумство продолжалось во втором тайме с голом Леона Йенсена (52'), который вернул Карлсруэ в игру, и Ваницек забил свой третий гол (55'). Кёльн испытывал трудности в обороне, пропустив восемь голов в трех играх. Обе команды казались истощенными после постоянного американских горок.

Герта БСК - СВ Эльверсберг 1:4 (0:2)

Герта БСК упустила шанс на выход в высший дивизион, потерпев заслуженное поражение от СВ Эльверсберга. Амбициозный клуб из Берлина проиграл 1:4 (0:2) доминирующим гостям и потерпел третье домашнее поражение в четырех матчах. Семих Шахин забил с пенальти (4') и со штрафного (65'), Лука Шnellbacher (30') и Мухаммед Дамар (52') добавили голы гостям. Микаэль Куисинье (60') забил за хозяев, которые теперь опережают Эльверсберг всего на одно очко. Единственным положительным моментом для Берлина стало то, что 16-летний Борис Лум стал самым молодым игроком в истории Герты.

Тренер Эльверсберга Хорст Штеффен изначально похвалил свою команду за смелую игру, которую он требовал после поражения 1:3 от вылетевшего в Ульм. Герта пыталась безуспешно взять инициативу и перевести игру в зону соперника. Берлинцы казались без идей и не могли придумать, как прорвать оборону Эльверсберга. Лишь когда defeat seemed inevitable, Берлинцы как будто очнулись. Нападающий Куисинье подбодрил своих товарищей и ненадолго вселил надежду в сердца домашних болельщиков. Однако после фола рукой Луки Шюлера Шахин реализовал ещё один пенальти и закрепил победу на Олимпийском стадионе.

Ганновер 96 - 1. FC Нюрнберг 2:0 (0:0)

Мiroslav Klose's 1. FC Нюрнберг потерпел ещё одно поражение, уступив 0:2 (0:0) Ганноверу 96 после быстрой двойной атаки в течение 104 секунд. Это их четвёртое поражение в семи матчах.Marcel Halstenberg's penalty (79') и Monju Momuluh's goal (81') обеспечили хозяевам четвёртую подряд домашнюю победу.

Клозе дал шансfour newcomers в стартовом составе после поражения 0:2 от Герты БСК, в том числе Махиру Эмрели, который уже через 17 секунд проверил вратаря Ганновера Рона-Роберта Зилера. После этого Нюрнберг, игравший в три защитника по инструкциям Клозе, в основном сосредоточился на обороне, эффективно сдерживая доминирующих хозяев. Во втором тайме Нюрнберг смог чаще атаковать, но Ганновер имел лучшие шансы. Яну Рейхерту в воротах Нюрнберга приходилось делать несколько отличных сейвов, как и в первом тайме. Поражение было обеспечено Янни Серрой, который случайно сбил Андреаса Вольсхаммера в штрафной площади.

В 2-й Бундеслиге 1. FC Кёльн и Герта БСК провели противоположные матчи по футболу. В то время как Кёльн упустил потенциальную победу в захватывающей ничьей 4:4 против Карлсруэр СК, Герта потерпела домашнее поражение 1:4 от Эльверсберга, потерпев третье поражение в четырех домашних матчах.

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