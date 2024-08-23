- Интенсивный потенциал лесных пожаров распространен на больших территориях Бранденбурга.

В нескольких районах Бранденбурга уровень опасности лесных пожаров достиг своего пика. Министерство окружающей среды сообщает о уровне пять, "очень высокий риск", в восьми районах сегодня: Восточная Передняя Померания, Верхняя Хавель, Хавельланд, Потсдам-Миттельмарк, Маркиш-Одер, Телтов-Флеминг, Даме-Шпревальд и Эльба-Эльстер. Кроме того, риск также классифицируется как "очень высокий" в районах Пригниц, Укермарк, Одер-Шпре и Обершпревальд-Лаузиц. Метеорологическая служба Германии присвоила наивысший уровень риска на 17 из своих 25 станций в штате.

Министерство окружающей среды связывает риск лесных пожаров в основном с погодными условиями и растительностью. Метеорологическая служба рассчитывает индекс опасности лесных пожаров с использованием этих факторов и присваивает пять уровней опасности лесных пожаров на основе своих выводов.

Облегчение ожидается в ближайшие дни. Метеорологическая служба предсказывает, что наивысший уровень опасности будет ограничен восемью станциями. Не будет ни одной станции на уровне пять в воскресенье, и только станция "Берлин-Бранденбург (Аэропорт)" останется на четвертом уровне опасности.

Кампания по повышению осведомленности населения

Согласно ministry, уровни опасности лесных пожаров не диктуют никаких конкретных ограничений или запретов на посещение лесов. Несмотря на уровни опасности, запрещено разводить огонь и курить в радиусе 50 метров от кромки леса круглый год, в том числе грили возле берегов озер, близких к лесу. Министерство объясняет, что уровни опасности лесных пожаров предназначены для повышения осведомленности населения о риске.

К мерам, принятым для борьбы с риском лесных пожаров, добавляется интенсификация кампаний по повышению осведомленности населения о запрете разведения огня и курения возле кромки леса и берегов озер. В объявлении о выпуске продуктов содержится следующее заявление: "Уровни опасности лесных пожаров предназначены для предупреждения населения о риске и поощрения осторожности при посещении лесов и озер".

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