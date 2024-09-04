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Интенсивная дискуссия вокруг последствий инцидента со вставлением ножа в Солингера

Жестокие и смертельные ножевые ранения в Солingen заслуживают строгого наказания, с этим согласны члены Парламента Гамбурга. Несмотря на это, точек соприкосновения почти не bandas.

 and  John Stellmacher
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После смертельного ножевого нападения в Солingen, в результате которого погибли трое и получили...
После смертельного ножевого нападения в Солingen, в результате которого погибли трое и получили ранения восемь человек, парламент Гамбурга требует строгих наказаний.

- Интенсивная дискуссия вокруг последствий инцидента со вставлением ножа в Солингера

После трагического ножевого нападения в Солingen, унесшего жизни трех человек, парламент Hambурга разгорелся страстной дискуссией о том, как реагировать на действия подозреваемого исламиста. Все согласились, что это преступление заслуживает сурового наказания и последствий. Однако единого мнения о том, какими должны быть эти последствия, не было. Ответственный за внутренние дела сенатор Анди Grote (СДПГ) отсутствовал на заседании.

АФД: "Граждане живут в страхе в своей стране"

АФД, инициировавшая дискуссию, вновь выразила твердую оппозицию миграции. В свете событий в Солингене и других местах фракционный лидер АФД Дирк Нокеманн заявил, что смерть стала неизбежным спутником, и добавил: "Мы, граждане, в сущности, стали беженцами в своей стране". Нокеманн обвинил правящие партии и ХДС в том, что они пытаются воспользоваться движущимся поездом. Он раскритиковал христианских демократов за поддержку политики беженцев канцлера Ангелы Меркель (ХДС) в 2015 году, назвав их "подбадривающими".

Сильный ответ последовал от лидера фракции "Зеленых"Jennifer Jasberg: "Бьёрн Хёкке - неонацист, а АФД признана праворадикальной партией в Тюрингии и Саксонии, и теперь Нокеманн призывает к снятию барьеров против них. Это не должно быть забыто". Ясно, что такой акт, как в Солингене, заслуживает сурового наказания и осуждения, сказала Ясберг. Однако: "Рассматривая последствия девальвации беженцев и последующего насилия, было бы опрометчиво использовать этот ужасный акт как эмоциональный триггер и открыто противостоять законам нашего конституционного государства и Европейского Союза".

Ясберг: Не поддаваться разделительным дискуссиям

Она также признала угрозу растущего исламизма, но также опасалась, что будет трудно бороться с ним "если мы позволим себе руководствоваться этими разделительными дискуссиями". Кроме того, Ясберг подчеркнула: "Кто бы сейчас ни ставил под сомнение право на убежище и пытался запретить въезд беженцев на границе, должен показать, как он собирается сделать это без насилия".

Лидер фракции СДПГ Дирк Киншерф подчеркнул, что люди с разными культурными и религиозными backgrounds являются неотъемлемой частью многообразного сообщества. "Однако ясно, что мы также поддерживаем последовательную депортацию лиц, не имеющих разрешений на проживание, особенно преступников, и борьбу с исламизмом". Это требует улучшения управления и более строго контроля над иммиграцией tanto на национальном, как и на уровне ЕС, а также усиления внутренней безопасности.

Терринг: "Больше дискуссий сейчас не нужно"

Лидер фракции ХДС и оппозиционер Деннис Терринг обвинил АФД в использовании инцидента в Солингене в целях выборов. "Я считаю это отвратительным, просто грустно". В то же время он выступал за смену политики миграции. Это включает в себя усиление контроля на границах, отказ в приеме беженцев на европейских границах, обработку заявлений на убежище за пределами Европы и проведение массовых депортаций, даже в Афганистан и Сирию. "Нам не нужны больше дискуссии и комитеты сейчас", - сказал Терринг. Дания и Швеция показали, что смена возможна.

Для председателя фракции "Левых" Кансу Оzdemir правые экстремисты и исламисты - идеологические близнецы, они имеют симбиотическую связь. "Неонацист в Германии, скорее всего, был бы исламским экстремистом в Сирии". Оба мизогинисты и гомофобы, и регрессивны. "Они антисемиты и видят себя жертвами". Они утверждают контроль над тем, кто живет и кто умирает, сказала Оzdemir, проводя параллели между NSU в Германии и Исламским государством в Сирии. Акт в Солингене заслуживает последствий. Но решение не в массовых депортациях. "Те, кто действительно хочет бороться с исламизмом, должны вкладывать средства в профилактику, должны запретить радикальные исламские организации, подобные 'Мусульманскому интерактиву', и прекратить поставлять оружие диктатурам, таким как Турция и Саудовская Аравия, в своей внешней политике".

Во время дискуссии АФД, упорно противодействуя миграции, повторила чувства Нокеманна, что граждане живут в страхе в своей стране из-за действий подозреваемых исламистов. Позже председатель фракции "Левых" Кансу Оzdemir указала на потенциальную идеологическую связь между правыми экстремистами и исламистами, предполагая, что они разделяет схожие мизогинистские, гомофобские и антисемитские взгляды.

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