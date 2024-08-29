- Интеллектуал г-н Бирофио: раскрывает взгляд итальянца через свой фургон

На 14-й день в джунглях Мола Адебisi заметил, что Гигги Бирофио, возможно, умнее, чем кажется.

"Гигги убедил всех, что он совершенно безобиден", - заявил бывший ведущий Viva. "Он продемонстрировал невероятное эмоциональное осознание", - отметил Адебisi. Сначала Бирофио был известен своим детским поведением, он постоянно пукал, хвастался своими победами и без умолку шутил. Женщины в лагере воспринимали мужчин как главного соперника, но Бирофио был исключением. Никто не воспринимал его всерьез.

Легендарный лагерь джунглей: Гигги Бирофио видит через Вито Шмитца

"Вот 25-летний парень в отличной форме", - отметил Адебisi на 14-й день. Он не мог понять, почему Бирофио так недооценивают. Возможно, Бирофио имеет стратегию и просто играет роль шутника, но немецко-итальянец лучше всех разглядел своих сокомандников. В частности, Вито Шмитц почувствовал на себе остроту Бирофио. Большинство в лагере верили в самосозданный образ Шмитца как универсального мастера на все руки, но Бирофио сомневался в его подлинности.

"Я люблю Вито, он хороший парень. Но дело в том, что то, что он говорит мне, он говорит всем. 'Ты как сын, ты как тетя, ты моя бабушка, ты в моем сердце'", - сказал Бирофио по телефону джунглей. "Но он это говорит всем. На меня это не действует", - отметил он. Бирофио также не понравилось хвастовство Шмитца. "Если у кого-то действительно столько денег, он молчит об этом", - заявил он ясно.

Даже ранняя презентация Шмитца как возможного победителя шоу не понравилась Бирофио. "Я думаю, Вито слишком уверен, что он выиграет. Но он забыл, что я тоже здесь", - сказал он. В течение 13 дней Шмитц пытался создать образ сильного и самоотверженного отца лагеря, который сделает все для своих сокомандников. Бирофио был первым, кто увидел через Шмитца и его тактику. Но это не только его суждение о музыканте указывает на то, что за фасадом Шмитца может быть больше.

Гигги Бирофио: Не недооценивайте Лизу

Также интересно, как Бирофио видит свою сокомандницу Лизу. В то время как другие участники лагеря часто критикуют ее за то, что она спит слишком много днем, он видит в мюнхенской Influencer'е больше. Он считает, что она гораздо сильнее, чем кажется. Если бы тигр появился в испытании джунглей, тигр убежал бы при виде Лизы, сказал он. И действительно, до сих пор Лиза доказала свою решительность и силу во всех испытаниях, став фаворитом среди аутсайдеров (кроме Гигги).

Во время различных дискуссий в лагере джунглей Гигги часто попадал в точку. Когда речь зашла о гендерных ролях и воспитании детей, он сказал в телефон джунглей: "Самое главное, ребята, это просто давать любовь. Вот и все, это все, что нужно ребенку". После комментариев Адебиси о эмансипации и распределении ролей, которые вызвали волнение, Бирофио подвел итог тому, как это было в его собственной семье.

В то время как его отец работал, а затем отдыхал на диване, его мать, помимо своей работы, управляла домашним хозяйством и воспитанием детей. "Женщина просто лучше, чем мужчина", - заключил Гигги. Мудрые и проницательные слова от 25-летнего участника шоу, который не имеет детей и культивирует образ heterosexual macho.

Для Адебиси Гигги не является незначительным соперником, согласно точке зрения ведущего Viva. Для поклонников джунглей он, после двух недель телевизионных джунглей, стал хитрым шутником с сердцем на правильном месте.

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Несмотря на свое детское поведение и постоянное шутовство, Бирофио не воспринимался как угроза женщинами в лагере из-за своей кажущейся безобидности. Однако его проницательные взгляды на гендерные роли и воспитание детей, такие как его заявление о том, что "женщина просто лучше, чем мужчина", показали другую сторону его личности.

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