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Intel стремится сохранить будущее доминирующее положение на рынке ПК с помощью инновационного оборудования.

При введении Microsoft ПК, сосредоточенных на ИИ, они исключительно dépendовали на процессорах Qualcomm. Это оказалось проблемой для Intel, учитывая, что их конкурент использовал уникальную структуру аппаратного обеспечения. Теперь лидер рынка наносит ответный удар.

 and  Ann Bradley
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Микрочипы Lunar-Lake планируют укрепить лидерство Intel на рынке настольных компьютеров.
Микрочипы Lunar-Lake планируют укрепить лидерство Intel на рынке настольных компьютеров.

- Intel стремится сохранить будущее доминирующее положение на рынке ПК с помощью инновационного оборудования.

Гигант микропроцессоров Intel планирует вернуть свои позиции на рынке ПК с помощью последнего поколения чипов. Новая система процессора Core Ultra 200V, ранее известная как Lunar Lake, обещает быть более мощной и экономичной, чем чипы конкурентов от Qualcomm и AMD, согласно заявлению Intel на технологическом событии IFA в Берлине. Intel также хвастается тем, что эти процессоры будут совместимы со всем программным обеспечением для Windows PC благодаря своей архитектуре x86.

Первые потребительские ПК, оснащенные этим новым чипом, поступят в продажу 24 сентября и уже доступны для предзаказа. Бизнес-компьютеры должны последовать в начале 2023 года.

Технологический гигант под давлением

Intel сталкивается с растущими вызовами на рынке ПК. Apple перешла с процессоров Intel на собственные чипсеты на основе архитектуры британского дизайнера полупроводников Arm, что привело к увеличению срока службы батареи и улучшению производительности. Кроме того, новые компьютеры Microsoft Copilot+PC изначально были представлены только с чипами от Qualcomm, конкурента Intel, потому что Lunar Lake еще не был готов к выпуску. Qualcomm, базирующийся на архитектуре Arm, уже давно стремится бросить вызов доминированию Intel в компьютерах Windows.

Совместимость как маркетинговый козырь

Intel теперь контратакует с чипами Lunar Lake, заявляя, что они обеспечивают лучшую производительность в играх по сравнению с Qualcomm. В тонком выпаде против Qualcomm Intel отметил, что 23 игры для ПК не работали с чипами Qualcomm. Из-за разных архитектур программное обеспечение для Windows для компьютеров на базе Arm либо требует полной переработки, либо работает через программное обеспечение для перевода.

Между тем, новые функции искусственного интеллекта для Copilot+PC для покупателей новых компьютеров Intel станут доступны через обновления операционной системы Windows в ноябре.

Lunar Lake может стать поворотным моментом для Intel. Недавно компания объявила о плане реструктуризации, включающем увольнение примерно 15 000 сотрудников и продолжающиеся финансовые убытки. Согласно сообщениям СМИ, даже более радикальные меры, такие как отказ от проектов фабрик, находятся в стадии рассмотрения. Intel планирует построить фабрику на $30 миллиардов в Магдебурге и другие инициативы.

Процессоры Lunar Lake с архитектурой x86, подобной архитектуре, должны обеспечить универсальную совместимость со всем программным обеспечением для Windows PC, что может дать преимущество перед конкурентами Qualcomm и AMD. После успешного запуска чипов Lunar Lake в потребительских ПК 24 сентября компании также могут начать использовать эти процессоры в начале 2023 года.

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