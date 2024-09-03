- Intel стремится сохранить будущее доминирующее положение на рынке ПК с помощью инновационного оборудования.

Гигант микропроцессоров Intel планирует вернуть свои позиции на рынке ПК с помощью последнего поколения чипов. Новая система процессора Core Ultra 200V, ранее известная как Lunar Lake, обещает быть более мощной и экономичной, чем чипы конкурентов от Qualcomm и AMD, согласно заявлению Intel на технологическом событии IFA в Берлине. Intel также хвастается тем, что эти процессоры будут совместимы со всем программным обеспечением для Windows PC благодаря своей архитектуре x86.

Первые потребительские ПК, оснащенные этим новым чипом, поступят в продажу 24 сентября и уже доступны для предзаказа. Бизнес-компьютеры должны последовать в начале 2023 года.

Технологический гигант под давлением

Intel сталкивается с растущими вызовами на рынке ПК. Apple перешла с процессоров Intel на собственные чипсеты на основе архитектуры британского дизайнера полупроводников Arm, что привело к увеличению срока службы батареи и улучшению производительности. Кроме того, новые компьютеры Microsoft Copilot+PC изначально были представлены только с чипами от Qualcomm, конкурента Intel, потому что Lunar Lake еще не был готов к выпуску. Qualcomm, базирующийся на архитектуре Arm, уже давно стремится бросить вызов доминированию Intel в компьютерах Windows.

Совместимость как маркетинговый козырь

Intel теперь контратакует с чипами Lunar Lake, заявляя, что они обеспечивают лучшую производительность в играх по сравнению с Qualcomm. В тонком выпаде против Qualcomm Intel отметил, что 23 игры для ПК не работали с чипами Qualcomm. Из-за разных архитектур программное обеспечение для Windows для компьютеров на базе Arm либо требует полной переработки, либо работает через программное обеспечение для перевода.

Между тем, новые функции искусственного интеллекта для Copilot+PC для покупателей новых компьютеров Intel станут доступны через обновления операционной системы Windows в ноябре.

Lunar Lake может стать поворотным моментом для Intel. Недавно компания объявила о плане реструктуризации, включающем увольнение примерно 15 000 сотрудников и продолжающиеся финансовые убытки. Согласно сообщениям СМИ, даже более радикальные меры, такие как отказ от проектов фабрик, находятся в стадии рассмотрения. Intel планирует построить фабрику на $30 миллиардов в Магдебурге и другие инициативы.

Процессоры Lunar Lake с архитектурой x86, подобной архитектуре, должны обеспечить универсальную совместимость со всем программным обеспечением для Windows PC, что может дать преимущество перед конкурентами Qualcomm и AMD. После успешного запуска чипов Lunar Lake в потребительских ПК 24 сентября компании также могут начать использовать эти процессоры в начале 2023 года.

Читайте также: