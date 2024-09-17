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ЭкономикаНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Intel приостанавливает строительство: Ampel не согласен с использованием субсидий

 and  Carmen Simpson
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Министр финансов Германии Кристиан Линднер из FDP и федеральный министр экономики Роберт Габек из...
Министр финансов Германии Кристиан Линднер из FDP и федеральный министр экономики Роберт Габек из Зеленых дискутируют свое видение предстоящих миллиардных субсидий для Intel.

Intel приостанавливает строительство: Ampel не согласен с использованием субсидий

Интел откладывает начало строительства своего 30-миллиардного евро завода по производству чипов в Магдебурге. Председатель Pat Gelsinger оценил задержку примерно в два года, подчеркнув, что это приблизительная оценка на основе прогнозируемого спроса. В результате немецкое правительство начало переговоры о том, как можно использовать запланированные миллиардные субсидии.

Ранее Интел объявил о строительстве двух заводов по производству чипов в Саксонии-Анхальт, которые создадут около 3000 рабочих мест. Церемония закладки первого камня была запланирована на этот год. В прошлом году немецкое правительство предоставило проекту государственную субсидию в размере 9,9 миллиарда евро, но еще предстояло получить одобрение Европейской комиссии.

Недавно Гелсингер заявил, что в Магдебурге будут использоваться передовые производственные процессы, чтобы помочь Интелу догнать своих конкурентов. Однако компания сталкивается с финансовыми проблемами и вынуждена экономить. В этом тонком балансе преобладали внутренние инвестиции: Гелсингер подтвердил инвестиции в американских штатах Огайо, Аризона, Орегон и Нью-Мексико и объявил двухлетний перерыв в планах для Польши.

Что станет с миллиардами субсидий?

Принимая во внимание свой бюджетный дефицит, немецкое правительство размышляет, что делать с миллиардами, выделенными на Интел. Министр финансов Кристиан Линднер сказал в онлайн-платформе X: "Любые неиспользованные средства для Интела должны быть сохранены для решения финансовых проблем в федеральном бюджете. Все остальное было бы неправильной политикой".

Министр экономики "Зеленых" Роберт Хабек возразил: "Мы сейчас обсудим, как разумно и бережно управлять неиспользованными средствами и использовать их во благо нации". По словам министерства, средства зарезервированы для Фонда климата и трансформации (КТФ) и недоступны для основного бюджета. В КТФ также есть миллиардный дефицит. Стражи бюджета в Бундестаге оценивают, где необходимы изменения в бюджетном проекте правительства, и как закрыть 12-миллиардный разрыв.

Министр-президент Саксонии-Анхальт, христан-демократ Рейнер Хазелофф, поговорил с Гелсингером по телефону. Министр экономики Свен Шульце продолжает выступать за размещение Интела. "Интел по-прежнему привержен проекту, хотя и с задержкой, что является благоприятной новостью для нас всех", - сказал он. Однако это зависит от того, сможет ли Интел сделать дополнительные миллиардные инвестиции в течение следующих двух лет.

Интелу нужно восстановить свои позиции

Раньше пионер отрасли, Интел теперь оказался вытесненным из самых прибыльных рынков полупроводников. Чипы для смартфонов разрабатываются Apple, Qualcomm или Google с использованием технологии британского дизайнера чипов Arm. Nvidia доминирует в чипах для программного обеспечения AI, такого как ChatGPT, в секторе графических карт. Большинство этих высокотехнологичных полупроводников производятся в Тайване контрактным производителем TSMC.

Интел ограничен бизнесом некоторых чипов для центров данных и Windows-ПК, но даже здесь Qualcomm проникла с процессорами Arm. Бывший лидер рынка также неоднократно сталкивался с проблемами в новых поколениях чипов.

Гелсингер, который присоединился к Интелу как специалист по оздоровлению в начале 2021 года, представляет собой амбициозный и дорогостоящий план спасения. Его цель - не только разрабатывать успешные чипы собственного производства, но и стать компетентным в производстве, чтобы другие компании могли выбрать Интел в качестве контрактного производителя. Для этого он планирует разделить фабрики в отдельное подразделение в компании и построить несколько новых заводов с существенной государственной поддержкой. Гелсингер рассчитывает воспользоваться страхами перед дефицитом чипов из-за потенциального конфликта вокруг Тайваня. Без поставок TSMC эксперты предупреждают, что Запад столкнется с серьезными нарушениями. По сравнению с дефицитом полупроводников во время пандемии COVID-19 это было бы незначительно.

Альтернатива: Заводы в США и Европе. Это потребует значительных инвестиций и времени, но если удастся, к концу десятилетия это может привести к тому, что половина передового производства чипов перейдет на Запад, заявил Гелсингер в феврале. В результате Интел будет более тесно интегрирован в цепочки поставок чипов Запада. Магдебург является частью этого плана.

Однако даже с федеральным правительством, выделяющим 10 миллиардов евро в Магдебург, остаются еще 20 миллиардов, которые нужно финансировать. Кроме того, Интелу нужно экономить. Компания сообщила о чистом убытке в размере одного миллиарда евро в последнем квартале, и аналитики прогнозируют дальнейшие убытки. Гелсингер объявил в августе о планах сократить около 15 000 рабочих мест, что составляет 15% от сотрудников, и сэкономить более 10 миллиардов долларов США к концу года.

В США, где Интел также получает миллиардные субсидии, Гелсингер одержал победу в своей стратегии контрактного производства. Он объявил, что Интел будет сотрудничать с облачным подразделением Amazon для соразработки и производства чипа AI.

Европейский парламент может оказать помощь Комиссии в использовании выделенных средств для Интела. Несмотря на решение Интела отложить строительство завода в Магдебурге, министр-президент Саксонии-Анхальт и министр экономики Германии продолжают выступать за размещение Интела в Германии.

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