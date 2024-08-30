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Intel планирует принять серьезные меры в ответ на неудачи.

Intel стремится вернуть führende role в секторе полупроводников, однако значительные финансовые убытки вызывают опасения по поводу его амбиций. Недавние отчеты свидетельствуют о интенсивных внутренних спор approx. необычного характера.

 and  Lauren Adams
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Интел когда-то занимал доминирующую позицию в секторе полупроводников, но возвращение на вершину...
Интел когда-то занимал доминирующую позицию в секторе полупроводников, но возвращение на вершину этого положения оказалось непростой задачей.

- Intel планирует принять серьезные меры в ответ на неудачи.

Интел, один из ведущих игроков на рынке полупроводников, якобы рассматривает радикальные решения, такие как разделение или приостановка некоторых заводских проектов, согласно сообщению Bloomberg. В сентябре на рассмотрение совета директоров будет представлен ряд альтернатив, как сообщается, со ссылкой на надежные источники, хотя было отмечено, что эти обсуждения находятся на ранней стадии и не ожидается быстрых действий.

Один из предложенных вариантов, согласно Bloomberg, заключается в отделении подразделения по производству чипов Intel, которое уже выделено в отдельную структуру. Однако более вероятно, что компания приостановит некоторые из своих проектов расширения. Глава Intel Пат Гелсингер также рассматривает возможность получения доходов в качестве производителя для других создателей чипов. Intel отказалось комментировать запрос Bloomberg о подробностях.

Ожидаемые дальнейшие убытки

Intel испытывает давление. Компания понесла убытки в миллиард долларов в последнем квартале, и аналитики рынка ожидают дальнейшие убытки. Гелсингер принимает меры и объявил о сокращении примерно 15 000 сотрудников в начале августа. Это составляет около 15% рабочей силы. К концу следующего года он планирует сэкономить более 10 миллиардов долларов.

В Германии Intel планирует построить завод в Магдебурге стоимостью около 30 миллиардов евро. Однако компания еще не получила необходимые одобрения, в том числе миллиардную субсидию. Первоначально планировалось начать строительство в конце года, а производство начнется в 2027 году. Intel уже получила поддержку финансовых компаний для двух дорогих заводов в США и Ирландии.

"Расходы слишком высоки, прибыли слишком низки."

Гелсингер выразил озабоченность в письме сотрудникам в августе. Он сказал, что структура расходов Intel "неконкурентоспособна", среди прочего. "Наши расходы слишком высоки, прибыли слишком низки". Он также упомянул о приспособлении планов инвестиций в соответствии с ожидаемым ростом рынка, не вдаваясь в подробности. Одновременно было объявлено, что Intel приостановила инвестиции во Франции и Италии.

В настоящее время компания рассматривает такие меры, как возможную приостановку некоторых заводских проектов и возможность того, что Intel станет производителем для других создателей чипов, в ответ на свои финансовые трудности. В то время как компания исследует различные альтернативы, глава Intel Пат Гелсингер подчеркнул необходимость снижения затрат, отметив, что расходы компании в настоящее время "неконкурентоспособны".

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