Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиГолливуд

Инструмент для прослушивания подкастов вновь появился.

Формула успеха ситкома 'Только убийства в здании' состоит из внушительного актёрского состава, острого юмора и множества знаменитых гостей. Начало четвёртого сезона очаровательной криминальной комедии знаменует его продолжение.

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут

- Инструмент для прослушивания подкастов вновь появился.

Убийства в роскошном небоскрёбе "Акония" на Верхнем Западном Бродвее в Нью-Йорке не прекращаются: "Только убийства в здании" возвращается с четвёртым сезоном. Этот смешной детективный сериал стал хитом среди зрителей стриминговых сервисов (доступен в Германии на Disney+), и продолжает привлекать множество звёзд А-списка.

В предыдущем сезоне к актёрскому составу присоединились Мэрил Стрип и Пол Радд, а в новом сезоне (с 27 августа) вас ждут Ева Лонгория ("Отчаянные домохозяйки"), Зах Галфианакакис ("Мальчишник в Вегасе") и Иеню Уиш ("Шиттс Крик"). Трое звёзд сыграют самих себя: как актёры, они исполняют роли трёх ведущих в голливудской адаптации подкаста, который является ключевым элементом сюжета.

Кто стрелял в каскадёршу?

Для всех любителей детективных расследований, вот краткий обзор: "Только убийства в здании" вращается вокруг бывшего теледетектива Чарльза Хейдена-Сэвиджа (Стив Мартин), вечно неудачного театрального режиссёра Оливера Путнэма (Мартин Шорт) и амбициозной художницы Мейбл Мора (Селена Гомез). Они живут в одном роскошном нью-йоркском апартаменте и считают, что одного из соседей убили. Решив запустить подкаст о настоящем преступлении, чтобы найти настоящего виновника, они сами становятся мишенью.

Сериал полон сюрпризов, поворотов и острых шуток. Сочетание детективной интриги и сатиры на шоу-бизнес всегда выигрывало от высококлассных актёров, которые действительно любят друг друга.

Третий сезон закончился трагедией. На этот раз Сэз (Джейн Линч, "Гли") - дублёр Чарльза в уютном детективном сериале, в котором он снимался - была застрелена. В последней серии зрители увидели, как она пишет что-то на полу кровью. Неясно, пыталась ли она отправить сообщение или убийцы на самом деле хотели убить Чарльза, но вместо этого убрали Сэз.

В течение десяти еженедельных эпизодов будут исследуются ответы на эти вопросы. Кроме того, шоу отправится из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, где Чарльз, Оливер и Мейбл посетят съёмки адаптации своего подкаста.

"Только убийства в здании" традиционно использует такие вложенные фильмы-в-фильме устройства, и четвёртый сезон не является исключением. Тем не менее, успех четвёртого сезона также обусловлен тем, что базовый рецепт остался в основном неизменным: юмор острый, быстрый и полон отсылок. Например, когда Путнам впервые встречает Галфианакакиса, который играет его в адаптации подкаста, он восклицает: "Ты тот мальчик из 'Один дома'? Что с тобой случилось?"

Вероятно, с новым сезоном не только персонажи шоу обретут славу в Голливуде, но и "Только убийства" продолжит процветать в реальной жизни. Сериал уже несколько лет получает похвалу критиков и уже завоевал четыре премии "Эмми". Он номинирован на 21 награду на этой году церемонии, которая состоится 15 сентября.

Актёры Ева Лонгория, Зах Галфианакакис и Иеню Уиш присоединятся к звёздному актёрскому составу "Только убийства в здании", сыграв самих себя в качестве ведущих голливудской адаптации подкаста. Сериал, который возвращается с четвёртым сезоном, частично будет сниматься в Лос-Анджелесе.

В отличие от предыдущих сезонов, четвёртый сезон "Только убийства в здании" приведёт троицу Чарльза, Оливера и Мейбл в Голливуд на съёмки адаптации их подкаста, предлагая смену обстановки с Восточного побережья.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Известный дисконт отменил все заказы
Общество

Известный дисконт отменил все заказы

- Известный дисконт отменил все заказы Озабоченность по поводу Феликса Джейна (29). Известный DJ, прославившийся в 2014 году благодаря ремиксу "Cheerleader", открылся в эмоциональном посте в Instagram. Джейн "молчал о своем плохом самочувствии" уже давно. Лишь обратившись за помощью к профессионалу, он понял "масштаб своего

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Музыкант-ди-джей Феликс Джейн объявляет о своем уходе из музыкальной индустрии.
Общество

Музыкант-ди-джей Феликс Джейн объявляет о своем уходе из музыкальной индустрии.

Музыкант-ди-джей Феликс Джейн объявляет о своем уходе из музыкальной индустрии. Музыкальный феномен из Мекленбурга-Передней Померании, известный как Феликс Джейhn, временно взял перерыв в музыкальном мире. Он отменил свои выступления по совету профессионалов, признавшись в Instagram-посте, близком к его 30-летию, что он слишком уязвим, чтобы выступать. Его расписание на ближайшее будущее

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
На премьере фильма 'Я думаю о тебе... Теперь:History of Love',Дженнифер Лопес и Бен Аффлек...
Общество

Обязанности по работе влияют на решение о разводе у Джей-Ли?

По данным изнутри источника, Дженнифер Лопес, кажется, поддерживает дистанцию для бывшего супруга Бена Аффлека из-за своих напряженных трудовых обязательств.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Принц Хакон Норвегии признает проблемы в отношениях с мачехой Мариусом.
Общество

Принц Хакон Норвегии признает проблемы в отношениях с мачехой Мариусом.

Принц Хакон Норвегии признает проблемы в отношениях с мачехой Мариусом. Норвежская королевская семья пытается справиться с последствиями. Кажется, это бесконечная задача Сизифа. 4 августа Марийс Борг Хёибю, сын кронпринцессы Метте-Марит, физически избил свою подругу и разрушил её квартиру. В ретроспективе, этот инцидент стал лишь началом серии скандалов, связанных с Хёибю.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Противоборствующие Силы Венесуэлы: Обладают Силной Планом мирно устранить Мадуро
Политика

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро После спорных выборов в Венесуэле оппозиционная фигура Мария Кортина Мачадо в интервью Reuters во вторник через видеосвязь предположила, что президента Николаса Мадуро можно мирным путем сместить с власти. Она верила, что мирные демонстрации и международное давление могут сделать это реальностью. Несмотря на

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Психоделические вещества, подобные ЛСД, не только распространены на социальных мероприятиях, но и...
Здоровье

Размышляя над нашим взглядом на мир, потребитель выражает свое мнение о сосуществовании с психоделиками

Психоделики, традиционно ассоциирующиеся с развлекательным использованием, вновь получают признание в сфере медицинской дискуссии. Взгляды на повседневную жизнь, включающие в себя вещества, подобные ЛСД и МДМА, изучаются.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Рехм имеет титул лучшего в мире пара-троеборья
Спорт

Искусственный планеры рехм встречаются с настоящими конкурентами неожиданно

Искусственный планеры рехм встречаются с настоящими конкурентами неожиданно Маркус Рем, непобедимый чемпион в соревнованиях по длинному прыжку, готовится к Паралимпиаде в Париже. Его давняя мечта преодолеть впечатляющую дистанцию в 9 метров, похоже, отходит на второй план из-за более жесткой конкуренции на этот раз. Его соперники больше не просто противники, они

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно