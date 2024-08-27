- Инструмент для прослушивания подкастов вновь появился.

Убийства в роскошном небоскрёбе "Акония" на Верхнем Западном Бродвее в Нью-Йорке не прекращаются: "Только убийства в здании" возвращается с четвёртым сезоном. Этот смешной детективный сериал стал хитом среди зрителей стриминговых сервисов (доступен в Германии на Disney+), и продолжает привлекать множество звёзд А-списка.

В предыдущем сезоне к актёрскому составу присоединились Мэрил Стрип и Пол Радд, а в новом сезоне (с 27 августа) вас ждут Ева Лонгория ("Отчаянные домохозяйки"), Зах Галфианакакис ("Мальчишник в Вегасе") и Иеню Уиш ("Шиттс Крик"). Трое звёзд сыграют самих себя: как актёры, они исполняют роли трёх ведущих в голливудской адаптации подкаста, который является ключевым элементом сюжета.

Кто стрелял в каскадёршу?

Для всех любителей детективных расследований, вот краткий обзор: "Только убийства в здании" вращается вокруг бывшего теледетектива Чарльза Хейдена-Сэвиджа (Стив Мартин), вечно неудачного театрального режиссёра Оливера Путнэма (Мартин Шорт) и амбициозной художницы Мейбл Мора (Селена Гомез). Они живут в одном роскошном нью-йоркском апартаменте и считают, что одного из соседей убили. Решив запустить подкаст о настоящем преступлении, чтобы найти настоящего виновника, они сами становятся мишенью.

Сериал полон сюрпризов, поворотов и острых шуток. Сочетание детективной интриги и сатиры на шоу-бизнес всегда выигрывало от высококлассных актёров, которые действительно любят друг друга.

Третий сезон закончился трагедией. На этот раз Сэз (Джейн Линч, "Гли") - дублёр Чарльза в уютном детективном сериале, в котором он снимался - была застрелена. В последней серии зрители увидели, как она пишет что-то на полу кровью. Неясно, пыталась ли она отправить сообщение или убийцы на самом деле хотели убить Чарльза, но вместо этого убрали Сэз.

В течение десяти еженедельных эпизодов будут исследуются ответы на эти вопросы. Кроме того, шоу отправится из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, где Чарльз, Оливер и Мейбл посетят съёмки адаптации своего подкаста.

"Только убийства в здании" традиционно использует такие вложенные фильмы-в-фильме устройства, и четвёртый сезон не является исключением. Тем не менее, успех четвёртого сезона также обусловлен тем, что базовый рецепт остался в основном неизменным: юмор острый, быстрый и полон отсылок. Например, когда Путнам впервые встречает Галфианакакиса, который играет его в адаптации подкаста, он восклицает: "Ты тот мальчик из 'Один дома'? Что с тобой случилось?"

Вероятно, с новым сезоном не только персонажи шоу обретут славу в Голливуде, но и "Только убийства" продолжит процветать в реальной жизни. Сериал уже несколько лет получает похвалу критиков и уже завоевал четыре премии "Эмми". Он номинирован на 21 награду на этой году церемонии, которая состоится 15 сентября.

Актёры Ева Лонгория, Зах Галфианакакис и Иеню Уиш присоединятся к звёздному актёрскому составу "Только убийства в здании", сыграв самих себя в качестве ведущих голливудской адаптации подкаста. Сериал, который возвращается с четвёртым сезоном, частично будет сниматься в Лос-Анджелесе.

В отличие от предыдущих сезонов, четвёртый сезон "Только убийства в здании" приведёт троицу Чарльза, Оливера и Мейбл в Голливуд на съёмки адаптации их подкаста, предлагая смену обстановки с Восточного побережья.

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