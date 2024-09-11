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Институты предупреждают о возможной опасности устойчивого расового предрассудка.

Воcego вниверситеты должны Supporting политическую нейтральность, они часто борются с выражением политических мнений. Вслед за выбором в Саксонии и Тюрингии они продолжают выражать свои точки зрения.

 and  Christian Meier
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Университеты в Тюрингии и Саксонии настаивают на глобальном вовлечении после окончания региональных...
Университеты в Тюрингии и Саксонии настаивают на глобальном вовлечении после окончания региональных выборов.

Региональные демократические выборы - Институты предупреждают о возможной опасности устойчивого расового предрассудка.

После выборов в Саксонии и Тюрингии вузы этих регионов выступают за глобальную открытость и против нормализации предрассудков. Они гордятся тем, что в их стенах учатся и работают люди из разных уголков мира и с различным бэкграундом, как подчеркивается в совместном заявлении Саксонской конференции ректоров, Тюрингской конференции президентов и Конференции ректоров Германии. Для поддержания этого разнообразия необходима среда, гарантирующая конституционную защиту от дискриминации.

В заявлении также призываются все партии и граждане к сотрудничеству в предотвращении скептицизма в науке, ограничений академической свободы, нормализации расизма, нетерпимости или исключительных убеждений и стереотипов. "Наша миссия - укреплять социальное единство и доверие к нашей демократической обществу, ценящее свободу".

Политическая нейтральность

В обоих штатах партия AfD получила более 30% голосов на выборах 1 сентября. В Тюрингии она стала ведущей партией, а в Саксонии - чуть отстала от Союза. Альянс Левой партии, возглавляемый Сахрой Wagenknecht, занял третье место в обоих штатах. Вузы, обязанные сохранять политическую нейтральность, не называли никаких конкретных партий в своем заявлении.

В заявлении представители вузов подчеркнули важность сохранения университетской автономии и академической свободы, играющей важную роль в максимальном использовании потенциала науки для блага общества. "Глобальная открытость - неотъемлемая часть этого. Только университет, который думает и действует глобально, может оставаться конкурентоспособным и готовым к будущему".

Вузы Саксонии и Тюрингии, несмотря на политические сдвиги, подтверждают свою приверженность приему студентов из разных частей мира, так как эти школы известны своим многообразным образовательным окружением. Поддержание такого разнообразия в школах является ключевым для поддержания академической свободы и гарантии того, что институты останутся глобально конкурентоспособными.

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