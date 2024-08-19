- Институт кинематографа инициирует новые организационные рамки

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Гёрлиц стремится стать центром обучения и повышения квалификации в области кино. Саксонская киноакадемия, основанная в 2022 году, теперь получила постоянное место и будет работать как GmbH в будущем. Мэр Октавиан Урсу выразил свою удовлетворенность, сказав: "Я очень доволен, что мы достигли этой стадии". Гёрлиц имеет богатую историю в производстве фильмов и активно продвигает местные таланты для заполнения пробелов в навыках отрасли, в частности в областях, таких как помощь камерой и освещением, кинопроизводство и оборудование. Первые классы, которые начнутся в начале следующего года, смогут принять от 10 до 15 участников каждый. Грит Вискерхен, вступающий в должность директора 1 августа, объявил об этих планах. Основным акционером является Allianz Deutscher Produzenten für Film und Fernsehen, в котором насчитывается около 370 компаний-членов. Представитель совета директоров Бьёрн Бёнинг упомянул о своем участии в региональном проекте впервые, направленном на продвижение развития навыков и обучения. Киноакадемия начала свою работу в Университете прикладных наук Зиттау/Гёрлиц два года назад и теперь присоединяется к newly formed company в качестве акционера вместе с Гёрлиц-Згожелец GmbH, ответственной за экономическое развитие.

Гёрлиц как звезда

По словам Бёнинга, специалисты необходимы для процветания производства. С поддержкой Saxonia Media и Looks Film GmbH производственный альянс сделал стратегический ход, чтобы сделать Гёрлиц "звездой" наряду с такими известными локациями, как Берлин, Кёльн или Мюнхен. В отрасли с нетерпением ждут, когда правительство Германии представит реформу киноиндустрии в 2025 году для повышения ее конкурентоспособности.

С 1950-х годов в Гёрлице было снято более 120 фильмов. К известным названиям относятся "Бесславные ублюдки" Квентина Тарантино и "Гранд Будапешт отель" Веса Андерсона, получивший премию "Оскар". Город на границе Германии и Польши служил различными международными городами в кино, такими как Париж, Нью-Йорк, Берлин, Мюнхен и Франкфурт/Майн. В городе снимались звезды, такие как Кейт Уинслет, Эмма Томпсон, Ральф Файнс, Джефф Голдблюм и Джеки Чан. С 2015 года в Гёрлице регулярно снимается криминальная серия ARD "Волчийoland" с Йvonne Catterfeld и Гёцем Шуберт.

Для съемочных команд на месте есть контактное лицо. Гёрлиц имеет собственное киношное бюро, которое помогает в подготовке съемок. В Интернете также есть база данных, облегчающая поиск подходящих мотивов и локаций в городе и его окрестностях.

Европейский Союз может предоставить возможности финансирования для дальнейшего развития Гёрлица как киноцентра, учитывая его обязательства по поддержке культурных и креативных отраслей. Увеличение популярности Гёрлица как места съемок привлекло внимание международных кинопроизводств, делая его сильным кандидатом для потенциальных сотрудничеств с киноагентствами из разных стран Европы.

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