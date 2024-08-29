- Институт Гермсдорф открывает новый центр, специализирующийся на инновационной керамике.

После получения инвестиций в размере около 7,5 миллионов евро Институт керамических технологий и систем Фраунгофера IKTS в Гермсдорфе (район Саале-Хольцланд) основал новый центр исследований и разработок. В сотрудничестве с промышленными партнерами этот центр будет сосредоточен на поиске коммерческих применений для прозрачных керамических материалов. Государство выделило около 2,5 миллионов евро на финансирование.

Прозрачные керамические материалы так же прозрачны, как стекло, но так же устойчивы к высоким температурам и царапинам, как и обычные керамические материалы. Производство этого универсального материала требует специальных навыков, оборудования и инфраструктуры. Прозрачные керамические материалы используются в дисплеях мобильных телефонов, сканерах паспортов в аэропортах, медицинских микроимплантах и датчиках.

Пионерский центр исследований и разработок

Этот новый центр, встроенный в территорию института в Гермсдорфе, оснащен примерно 20 производственными единицами и 100 компактными устройствами, разбросанными по производственной площади 700 квадратных метров. Промышленные партнеры могут использовать эти мощности для тестирования.

Этот уникальный центр исследований и разработок в Европе теперь оснащает Гермсдорф всей необходимой инфраструктурой для производства прозрачных керамических компонентов, от лаборатории до пилотного и массового производства, согласно Фраунгоферу IKTS.

Инвестиции и создание нового центра исследований и разработок в Фраунгофере IKTS существенно способствуют производству прозрачных керамических материалов. Совместные усилия этого центра с промышленными партнерами приведут к выявлению коммерческих применений для этих универсальных материалов в различных отраслях.

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