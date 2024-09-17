Instagram будет внедрять обязательные меры безопасности, в результате чего много подростков будут наделены безопасными учетными записями.

После почти трехлетнего перерыва после громкого скандала "Документы Facebook", который вызвал широкие опасения по поводу потенциальных рисков платформы для молодых пользователей, Instagram вводит новые меры, направленные на стимулирование подростков к поиску взрослого надзора в приложении. После обновления Instagram автоматически будет применять новые настройки "подростковых аккаунтов" для пользователей младше 18 лет. Пользователи в возрасте 16-17 лет смогут изменить настройки обратно на свои предпочтительные, но пользователи в возрасте 13-15 лет должны получить согласие родителей на такие изменения.

Настройки "подростковых аккаунтов" расширяют более 30 инструментов для психического здоровья и контроля родителей, которые Meta ввела ранее, таких как напоминания о перерыве и ограничения на "неподходящий" контент, такой как сообщения об расстройствах пищевого поведения. Несмотря на эти предыдущие изменения, компания неоднократно подвергалась критике за то, что возлагает слишком большую ответственность за безопасность на родителей и, в некоторых случаях, самих подростков. Например, инструменты контроля родителей полагались на то, что подростки добровольно сообщат своим родителям, что они находятся в приложении.

Компания Meta снова подверглась пристальному вниманию после того, как бывший сотрудник Facebook, ставший информатором, Артуро Бехар, заявил перед подкомитетом Сената в ноябре, что топ-менеджеры компании, в том числе генеральный директор Марк Цукерберг, годами игнорировали предупреждения о негативном влиянии платформ на подростков.

В недавних судебных исках против компании также утверждалось, что Цукерберг сознательно препятствовал инициативам по благополучию подростков, сознательно игнорировал подростковые аккаунты и способствовал деятельности педофилов.

На слушаниях в Сенате в январе Цукерберг публично извинился перед семьями, которые утверждали, что их дети пострадали от социальных сетей.

Компания Meta заявляет, что недавние изменения направлены на решение основных опасений родителей: с кем их подростки общаются онлайн, какой контент они видят и как они используют время.

Обновление "подростковых аккаунтов" в Instagram означает, что молодые пользователи, как новые, так и существующие, автоматически будут переведены на частный режим и получат самые строгие настройки сообщений. Редактированные настройки позволят подросткам получать сообщения только от тех, с кем они уже связаны. Instagram также ограничит тех, кто может помечать подростков на фотографиях или упоминать их в комментариях, только теми, за кем они следят.

Кроме того, подростки будут переведены в самые строгие настройки контроля контента в Instagram. Это ограничивает типы "чувствительного" материала, который подростки могут увидеть на своей странице "Обзор" и в "Роликах", например, посты, рекламирующие косметические процедуры.

Instagram начал внедрять эту стратегию в более ограниченной форме ранее в этом году.

Подростки также получат напоминания, побуждающие их выходить из приложения после того, как они провели в нем 1 час в день. Ночью, с 10 вечера до 7 утра, приложение автоматически перейдет в "режим сна", отключив уведомления и отправляя автоматические ответы на прямые сообщения.

Instagram планирует внедрить эти изменения в аккаунты подростков в нескольких странах, в том числе в США, начиная со следующей недели.

В приложении также появятся новые функции в инструменте родительского контроля, которые позволят родителям отслеживать недавние сообщения между их подростком и другими пользователями, устанавливать ежедневные лимиты времени для использования Instagram подростками, блокировать подростков от использования Instagram ночью или в определенные периоды и просматривать темы, которые их подросток выбрал для просмотра контента в приложении.

Ожидается, что эти изменения будут внедрены для всех аккаунтов подростков в США, Великобритании, Канаде и Австралии в течение следующих 60 дней, а затем будут распространены на более широкую международную аудиторию в этом и следующем году.

Однако эффективность некоторых из этих изменений может быть снижена простой реальностью: Meta не может точно проверить, является ли надзирающий взрослый действительно родителем, а не другом или знакомым старшего возраста. Meta не проводит формальную проверку родителей, а вместо этого полагается на показатели, такие как дата рождения взрослого пользователя и количество других аккаунтов, которые он контролирует, чтобы определить его право на надзор за аккаунтом подростка.

Компания Meta давно критикуют за то, что она не проактивно предотвращает несовершеннолетних от обмана своего возраста, чтобы обойти ограничения безопасности при создании новых аккаунтов.

Компания утверждает, что разрабатывает искусственный интеллект для выявления потенциальных аккаунтов подростков с неверными датами рождения взрослых.

Технологический гигант Meta, известный своим приложением Instagram, вводит новые бизнес-стратегии, чтобы адресовать опасения по поводу воздействия приложения на молодых пользователей. Эти стратегии включают внедрение более строгих настроек для "подростковых аккаунтов", направленных на стимулирование родительского участия и защиту несовершеннолетних от недопустимого контента.

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