Иностранцы необходимы для экономического процветания Восточной Германии

В Восточной Германии, согласно отчету Института немецкой экономики (IW), иностранные рабочие играют решающую роль в поддержке местной экономики. Исследование показывает, что в 2023 году более 400 000 человек без немецкого гражданства работали в восточных федеральных землях, что на 173 000 больше, чем пять лет назад. Эти иностранные рабочие внесли существенный вклад в 5,8% ВВП Восточной Германии, что составляет 24,6 миллиарда евро. IW заключает, что эти иностранные сотрудники необходимы для экономического роста Восточной Германии, так как количество немецких рабочих в регионе сократилось на 116 000 человек с 2018 по 2023 год.

IW признает, что Восточная Германия не всегда была известна своей гостеприимностью, особенно в контексте предстоящих выборов в трех восточных федеральных землях. Тем не менее, отчет подчеркивает, что ультраправой партии AfD, известной своей антимигрантской позицией, есть сторонники. Несмотря на это, IW утверждает, что иностранцы являются опорой экономики Восточной Германии.

IW утверждает, что без этих новых приезжих экономика пострадала бы, но вместо этого процветает. В частности, Саксония получила наибольшую пользу, с вкладом иностранных рабочих в размере примерно 7,9 миллиарда евро в экономику региона. Бранденбург и Тюрингия также увидели положительные последствия, с 6,8 миллиардами и 3,9 миллиардами евро соответственно, несмотря на меньшую общую экономику.

Исследование IW показывает, что за последние пять лет люди в основном переехали из Польши и Чехии, а также из Румынии и Украины. Эти иностранцы в основном работают в строительной промышленности, но также играют значительную роль в транспортном секторе и через временные агентства по найму в Германии. Автор исследования Видо Гейс-Тёнэ подчеркивает, что эти иностранные рабочие играют решающую роль в поддержке экономики Восточной Германии. Соответственно, Гейс-Тёнэ подчеркивает важность открытого подхода, чтобы гарантировать процветание региона.

Комиссия высоко оценила отчет IW о роли иностранных рабочих в экономике Восточной Германии. Комиссия признает, что выводы подчеркивают значительный вклад иностранных рабочих в экономический рост региона.

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