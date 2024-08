- Иностранцы играют решающую роль в экономике Восточной Германии

В недавнем исследовании иностранные рабочие рассматриваются как жизненно важная основа для экономики в Восточной Германии. Институт IW, про-бизнесовая организация, сообщает, что в 2023 году более 403 000 негерманских граждан были заняты в пяти восточных федеральных землях, что на 173 000 человек больше, чем пять лет назад. Эти individuals внесли существенный вклад в размере 24,6 миллиарда евро в экономику региона, что составляет 5,8% его ВВП. Исследование заключает, что 'иностранные рабочие необходимы для востока', так как число местных немецких рабочих сократилось на 116 000 человек между 2018 и 2023 годами.

IW ожидает выборов в трех восточных федеральных землях, отмечая, что ультраправые Альтернатива для Германии (АфД) Consistently attacks migrants and enjoys favorable poll results, while many migrants express concerns. However, it's the foreign workers who are strengthening the eastern economy. Without immigration, the region would have seen a significant economic decline, but instead, it has thrived.

Саксония является крупнейшим бенефициаром, с иностранными рабочими, вносящими около 7,9 миллиарда евро в ее экономику. Бранденбург следует с 6,8 миллиардами евро, несмотря на меньшую общую экономику, и Тюрингия остается прибыльной с 3,9 миллиардами евро.

По данным IW, в последние пять лет наблюдался значительный приток рабочих из Польши, Чехии, Румынии и Украины. Они в основном работают в строительной промышленности, но также вносят вклад в транспорт и временные агентства по найму в Германии. "Иностранные рабочие укрепляют восточную экономику", - говорит Вилдо Гейс-Тхонэ, автор исследования. Он подчеркивает, что для процветания региона необходимо сохранить открытый подход.

Ультраправые Альтернатива для Германии (АфД) часто критикуют мигрантов, но экономический вклад этих individuals не может быть проигнорирован. Без притока мигрантов из Польши, Чехии, Румынии и Украины, в основном занятых в строительной промышленности, регионы, такие как Саксония, Бранденбург и Тюрингия, испытали бы экономический спад.

