- Иногда в туалете.

В различных столовых, спальнях и даже ванных комнатах по всему Рейнланду в течение десятилетий хранились секретные сокровища прославленного художника Герхарда Рихтера. С 28 октября в Дюссельдорфе в Kunstpalast откроется масштабная выставка, впервые представляющая редкие и ранее не показанные работы Рихтера из местных коллекций.

Специалист по Рихтеру Маркус Хайнцельман посвятил поискам этих жемчужин два с половиной года, посещая частные дома и убеждая их владельцев предоставить свои "семейные портреты" Kunstpalast. Выставка, насчитывающая более 120 произведений, охватывает всю карьеру Рихтера, от ранних работ 1960-х годов до недавних картин 2017 года.

Рихтер и Рейнланд

Искусство Герхарда Рихтера тесно связано с Рейнландом. Он покинул Дрезден и переехал на Запад в 1961 году, а затем учился в Дюссельдорфской академии искусств, где преподавал более двадцати лет. Рейнланд служил Рихтеру экспериментальной площадкой и трамплином для карьеры одного из самых дорогих живущих художников мира. Многие из его выдающихся коллекционеров, в том числе частные лица и крупные корпорации, базируются в Рейнланде.

Первая персональная выставка Рихтера состоялась в галерее Альфреда Шмелы в Дюссельдорфе в 1964 году. КоллекционерPeter Ludwig был одним из первых, кто приобрел его работы. Группа коллекционеров из Аахена была заинтересована систематическим характером творчества Рихтера, что привело к приобретению его произведений. В 1973 году коллекционер Ханc Гроте заказал двенадцать картин у Рихтера.

С 1980-х годов корпорации начали активно собирать работы Рихтера - бывшая страховая компания Victoria (ныне Ergo) все еще владеет двумя огромными полотнами Рихтера в своем вестибюле, всего в нескольких минутах ходьбы от Kunstpalast. Компании, такие как Haniel, Henkel и Bayer, также гордо демонстрируют работы Рихтера в своих штаб-квартирах.

Весь спектр его творчества

Коллекционеры выставки варьируются от пожилых до молодых, представляя широкий спектр произведений Рихтера. Среди них более 80 ранее не показанных или редко выставлявшихся работ, согласно Хайнцельману, профессору музеологии в Руhr-Universität Bochum. В их числе картонная трубка 1965 года, которая выставлялась только один раз в 1965 году и представлена на этой выставке без рамы.

Большинство коллекционеров предпочли сохранить анонимность, но Андреас Гурски стал одним из немногих, кто согласился на интервью и предоставил свою картину "Урожай" (1968) для выставки.

От коровьих начал до облачных высот

Самая ранняя картина, идентифицированная как номер 15 в каталоге разумного искусства, - это черно-белая "Корова", представленная на выпускной выставке Рихтера в 1964 году из коллекции Гроте. Эта работа свидетельствует о развитии Рихтером техники тщательной росписи и размытия фотографических шаблонов. В "Корове" он шутливо добавил слово к картине, придав ей фольклорный характер.

Также представлено яркое облачное исследование 1970 года, нетипичное для монохромного стиля Рихтера. Оно не имеет литературы, но его барочные и ангельские вдохновения очевидны, согласно Хайнцельману, который отказывается раскрывать его обычное местоположение.

Рихтер в ванной

Малая картина Рихтера, обнаруженная в ванной, остается загадкой, используется ли она по-прежнему как декорация ванной или нет. В другой квартире картина Рихтера висит над кроватью в спальне.

Хайнцельман вспоминает, как вошел в дом, где над обеденным столом висела большая облачная картина. Несмотря на впечатляющую коллекцию искусства, он подчеркивает облачную картину как центральное произведение семьи, которое служит социальной функции и собирает семью во время особых случаев.

Рихтер для обычного человека

Директор Kunstpalast Феликс Краemer опровергает миф о том, что картины Герхарда Рихтера доступны только богатым. "У многих обычных людей есть Герхард Рихтер в их домах, возможно, приобретенные на раннем этапе".

Ранее не показанное размытое черно-белое изображение рулона туалетной бумаги было предложено незадолго до выставки, но логистические сложности помешали его включению. "Это всего несколько сотен метров от Kunstpalast".

Сам Рихтер оценил выставку, как передал Хайнцельман. Когда он представил ему каталог выставки, Рихтер выразил свой восторг и сказал: "Конечно, все они - работы, которые я знаю. Нет сюрпризов".

ГДР, будучи частью Восточной Германии, не была известна своим рынком искусства в ранние годы Рихтера. Тем не менее, некоторые ранние работы Герхарда Рихтера нашли свой путь в регион, например, его картина "Корова", которая теперь является частью коллекции Гроте в Аахене.

После падения Берлинской стены слава Герхарда Рихтера распространилась за пределы Рейнланда и мира искусства, что привело к сбору его работ частными лицами и корпорациями не только в Германии, но и по всему миру, в том числе в бывшей ГДР.

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