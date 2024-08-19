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Инновационные художники поднимают искусство ногтей на беспрецедентные скульптурные высоты.

Увлечение скульптурными ногтями lately получило значительный рост, что привело к более чем 34,4 миллиона записей в TikTok с тегом #3DNailArt. Знаменитости часто создают шумиху с их причудливыми дизайнами ногтей.

 and  John Stellmacher
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Многие знаменитости, в том числе Дов Камерон, Cardi B и Флоренс Пugh, демонстрируют на красной...
Многие знаменитости, в том числе Дов Камерон, Cardi B и Флоренс Пugh, демонстрируют на красной дорожке сложные, скульптурные дизайны ногтей, побуждая мастеров маникюра расширять свои творческие границы и испытывать пределы миниатюрных, хрупких полотен своего искусства.

Инновационные художники поднимают искусство ногтей на беспрецедентные скульптурные высоты.

В прошлом Альвеар был студентом, обучавшимся в престижной программе изобразительного искусства Cooper Union в Нью-Йорке, где он оттачивал свои навыки живописца и скульптора. Большую часть времени он проводил в общей студии с пятью другими одноклассниками, тщательно работая над заданиями.

Все изменилось, когда кто-то вошел с лаком для ногтей Sally Hansen из Duane Reade, готовым к покрытию оттенками вроде "Beet It" или "O-Zone You Didn't."

Альвеар поделился с CNN, что он несерьезно относился к созданию маникюра, а скорее рассматривал это как "эксперименты" для развлечения. Он мог сохранить остатки лака для своего искусства и Instagram — @byjuanalvear — и создал контент, идеально сочетающий его причудливый чувство юмора и передоватое искусство.

Дизайны Альвеара безумны, завораживают и ничем не уступают впечатляющим; они сочетают сказочную фантазию, сюрреализм дистопии и отчетливый эстетический стиль Y2K через необычные формы и материалы, такие как металлические шипы, огромные камни и глянцевые лаки.

Некоторые из самых известных созданий Альвеара включают сверхреалистичные воспроизведения причудливых реальных объектов, таких как "ледяная скульптура головы Барби" или "работающий песочный час", превращающий всю руку в заявление. По словам Альвеара, это "перевернутый кошмар", где все "существует в избытке без причины".

Произведение маникюра от Мей Кавадзири, вдохновленное традиционным японским школьным фартуком моряка.

Из-за своей популярности в Instagram Альвеар завоевал преданную фан-базу и признание, превосходящее его традиционные работы с краской и скульптурой. Сегодня он один из самых востребованных маникюрщиков в отрасли, его дизайны регулярно появляются на показах люксовой одежды и украшают знаменитостей, таких как Lil Nas X, Rosalía и Charli XCX на красной ковровой дорожке, в журналах и музыкальных видео.

Элегантные, вдохновленные эпохой Регентства цветочные дизайны ногтей, созданные Aleksis Оuer и представленные на выставке

Трудно определить точное происхождение настоящего ногтевого искусства, но широко считается, что чернокожие женщины стали пионерами в создании заявленных акриловых ногтей в 1950-х годах. Артисты, такие как Диана Росс и Донна Саммер, начали носить акриловые ногти средней длины в 1970-х годах, а американская легкоатлетка Флоренс Гриффит-Джойнер привлекла внимание как стильная икона, установив мировые рекорды на Олимпийских играх 1988 года со спортивными акрилами красного, белого и синего цветов. В течение 1990-х и 2000-х годов заявленные ногти оставались популярными в хип-хоп-культуре и трендах красоты.

Ноготочная живопись в стиле фелинка от Стефани Као, представленная на выставке

Однако в начале 2000-х годов в Токио, в модном районе Сибуя, стали появляться причудливые скульптурные наборы. Пионером в этом была художница Мэй Кавадзири, которая открыла первый "салон в стиле Сибуя" в середине 2000-х годов, где создавала 3D-скульптуры сладостей, фруктов и других веселых тем. Как и Альвеар, Кавадзири набрала большую онлайн-аудиторию и получила редакционные заказы, кампании люксовой моды и список знаменитостей.

Мамока Такахаси представляет милые ногтевые дизайны на мероприятии

В отличие от роскошных созданий Альвеара, Кавадзири больше интересуются практичными дизайнами, подходящими для повседневного использования. Тем не менее, она заметила, что дизайны, вдохновленные Альвеаром, стали популярными в TikTok и Instagram во время карантина COVID-19, когда люди экспериментировали со своим маникюром дома и интерес к скульптурному ногтевому искусству возрастал. По словам Кавадзири, работа Альвеара сыграла значительную роль в том, что скульптурное ногтевое искусство "стало вирусным" в то время.

Ногочное искусство Хуана Альвареса отличается сложными деталями, такими как шипы и длинныешки колючки, края, кажется, расплавляются, блестящие шарики и завитки, напоминающие ножки штопора. Его дизайны часто имеют научную фантастическую тематику или характеризуются крупными буквами, которые сначала кажутся сделанными из крема для торта с подходящей свечой.

Интерес к скульптурным ногтям резко вырос, с более чем 34,4 миллионами видеороликов TikTok с хэштегом "#3DNailArt", знаменитости, делающие заголовки со своими сюрреалистическими ногтями, и появление новых художников, таких как Морган Гилберсон, которая стала вирусной с ее изысканными ногтями в виде чайного набора в прошлом году.

Бриллиантовые камни и хрупкие соцветия гармонично размещаются в диапазоне акрилов, созданных Мелаисой Семюэл, представленных на выставке

"Я думаю, это просто странная вещь, на которую я, вроде как, набрел", — добавил Альвеар, упомянув, что его воспитание было сформировано традиционными взглядами на то, что делает что-то 'искусством'. Красота, как отметил Даркс, часто ассоциируется с уходом за собой и самопомощью, а не воспринимается как представление тела как художественной поверхности. Это приводит к тому, что стилисты, визажисты и ногтевые художники не получают признания в традиционных художественных пространствах, подобных 'белым кубам'.

Искусство ногтей, в частности, было проигнорировано по сравнению с парикмахерским искусством, которое выставлялось в Музее декоративного искусства в Париже. Визажное искусство, однако, нашло свой путь в белые кубические выставки, исследуя отношения между макияжем и политикой или сотрудничая с брендами, такими как Pat McGrath Labs, Le Labo и Estée Lauder, все в рамках временных выставок и постоянной коллекции музея. Выставки ногтевого искусства, с другой стороны, обычно проводятся в независимых галереях, таких как скромная выставка DegreeArt.com в 2011 году или спонсируемая CND выставка в Оушенсайдском музее искусств в 2019 году.

Тем не менее, некоторые считают, что этот тренд меняется. Выставки, подобные "АКРИЛИКАМ", стремились возвысить практику, поместив ее на пьедестал или в галерейную витрину, как это продемонстрировала соло-выставка Альвеара в галерее Treize в Париже, показавшая несколько скульптур ногтей, которые прекрасно сочетают в себе сферы изобразительного искусства, дизайна и индустрии красоты.

"Я думаю, что сдвиг заключается в растущем признании и принятии того, что ногтевые художники не просто занимаются чем-то 'низким'," — заявил Даркс, восхищаясь тем, как эти художники воспроизводят шедевры художников, таких как Баския и Ван Гог, на крошечных поверхностях.

Этот сдвиг, по словам и Даркса, и Альвеара, побуждает галереи и кураторов в мире искусства исследовать мультимедийные концепции из 'ведущих красоту' средств. Единственное реальное отличие заключается в замене традиционной акриловой краски акриловым скульптурным гелем.

Посты Альвеара в Instagram, демонстрирующие его эксперименты с маникюром, показывают уникальное сочетание его художественного стиля и причудливого чувства юмора, часто включающего глянцевые лаки для ногтей в свои необычные скульптуры.

Растущее признание и принятие nail art в мире изобразительного искусства привело к созданию шоу, подобных "ACRYLICS", которые ставят ногтевые скульптуры на пьедестал, подчеркивая мастерство и художественную ценность этого часто упускаемого из виду материала.

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