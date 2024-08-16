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Инициировал собственный переход в Соединенные Штаты, Реус предпринял.

 and  Viktoria Klein
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Инициировал собственный переход в Соединенные Штаты, Реус предпринял.

Марко Ройс больше не входит в планы Дортмунда, что вынуждает его присоединиться к новой команде, чтобы продолжить играть в футбол. Его путь и его семью ведет в Соединенные Штаты, где он теперь является частью ЛА Гэлакси, как подтвердил генеральный менеджер клуба, Уилл Кунц.

Привлечение Марко Ройса в ЛА Гэлакси было инициировано самим Ройсом. Во время случайной встречи на террасе на крыше в Кёльне Уилл Кунц получил звонок от команды Ройса, интересуясь возможностью подписать игрока для ЛА Гэлакси. Ройс и Боруссия Дортмунд не смогли договориться о продлении контракта, их сотрудничество закончилось по окончании предыдущего сезона после десятилетнего сотрудничества. Уважаемый немецкий футболист года подписал двухлетний контракт с ЛА Гэлакси.

Ройс объяснил свое решение уйти из Дортмунда, сказав: "Я не захотел продолжать играть за Дортмунд и мне пришлось подумать, что я хочу делать дальше. Стало очевидно, что я хочу продолжать играть в футбол". Он продолжил: "Мой выбор не был связан с тем, чтобы остаться в Германии или в Европе. Я впервые связался с Гэлакси в мае". 35-летний футболист признал, что у него были и другие потенциальные возможности, но в конечном итоге он решил воспользоваться этой как последней возможностью познакомиться с новой культурой в чужой стране.

Переход в МЛС не был простым. Права на трансфер в США принадлежали Шарлотт ФК, которые требовали финансовую компенсацию, прежде чем позволить Ройсу перейти. "Они сказали: 'Мы получаем то, что хотим, или Марко не присоединится к MLS'. Эти факторы важны по определенным причинам, но это очень раздражает в такой ситуации", - поделился Кунц. "Но в целом, вам нужно убедить игрока присоединиться, и мы рады, что он захотел и связался с нами".

Точная роль Ройса в текущем положении ЛА Гэлакси в таблице Западной конференции пока не определена. Это будет обсуждаться в беседе между Ванни, тренером, перед его возможным дебютом против Атланты Юнайтед 24 августа. "Он очень универсален, и мы надеемся использовать его в разных позициях, возможно, в середине поля или ближе к передней линии. Его способности очевидны, и он усилит нашу команду", - признал Ванни. ЛА Гэлакси увидит Ройса в футболке с номером 18 - номер, который он носил в начале своей профессиональной карьеры в Рот-Вайсс Ахлен.

Несмотря на трудности с оформлением его трансфера, энтузиазм Ройса присоединиться к ЛА Гэлакси и открыть для себя новую культуру не угас. С его универсальностью и доказанным талантом, фанаты футбола в Соединенных Штатах с нетерпением ждут его вклада в продолжающийся успех ЛА Гэлакси в МЛС.

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