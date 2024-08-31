- Инициатива Volkswagen по экономии средств <unk> экспертная помощь начнётся в октябре

В октябре стартует программа поддержки сотрудников Volkswagen, как сообщается в новостных статьях. Названная "Мастерская Перспектив", она направлена на помощь работникам, чьи позиции могут пострадать от финансовой консолидации и цифровизации. Согласно данным "Neue Presse" и "Hannoversche Allgemeine Zeitung", внешние консультанты будут оказывать эту поддержку. Программа будет доступна во всех немецких филиалах, как сообщается.

"Мастерская Перспектив" планирует предоставить уволенным сотрудникам "специфическую помощь в установлении нового внутреннего или внешнего трудового перспективы", сообщил представитель Volkswagen изданиям. Это будет включать в себя всестороннее консультирование, трудоустройство и обучение.

Недавно стало известно, что ведущий автопроизводитель Европы нуждается в ужесточении бюджетных сокращений в основных операциях бренда VW. Дефицит в размере 2-3 миллиардов евро присутствует в ожидаемых результатах, согласно отчету "Handelsblatt". Ужесточение финансовых ограничений также будет обсуждаться на предстоящем собрании руководства основного бренда в Isenbüttel близ Вольфсбурга в следующий понедельник, согласно данным German Press Agency. Ранее сообщалось о сбережениях в областях, таких как материалы и фиксированные затраты, а также через выплаты при увольнении и досрочную пенсию. Корпорация твердо выступает против принудительных увольнений.

"Мастерская Перспектив" будет проводиться в филиале Volkswagen в Ганновере, как и во всех других немецких локациях. После того, как сотрудники из Ганновера пострадали от бюджетных сокращений компании, они могут воспользоваться услугами мастерской, чтобы изучить новые возможности трудоустройства.

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