- Инициатива в ходе: начался новый конституционный анализ

После нескольких неудачных попыток сформировать новый комитет для управления конституционной защитой, встреча запланирована на следующую неделю, согласно отчету MDR. План включает в себя собрание текущих членов комитета на вводной встрече и начало работы. На данный момент выбрано четыре представителя от SPD, CDU и FDP. Кандидаты от AfD, Зеленых и Левых не были избраны, что требует двух третей большинства в земельном парламенте в связи с недавним изменением законодательства. Цель - пятичленный комитет.

В прошлом Тюрингия сталкивалась с трудностями в организации парламентского надзорного комитета. В этом сроке группа работает с составом, оставшимся со времени 2014-2019 годов. Некоторые члены даже больше не являются частью земельного парламента.

Нужен ли еще один законопроект?

Это может повториться, так как выборы в земельный парламент состоятся всего через две недели. По прогнозам, CDU's Raymond Walk и Jörg Kellner не останутся в парламенте. Неопределенность surroundt возвращение FDP в земельный парламент на основе опросов, что может привести к тому, что Dirk Bergner, который вошел в комитет, также не получит мандат. Четвертый избранный член, Dorothea Marx, находится на восьмом месте в списке SPD. Согласно опросам, SPD колеблется около 6-7%.

Walk заявил, что продолжит выполнять свои обязанности в комитете, даже если он больше не будет членом земельного парламента. Он упомянул законное решение, если встреча состоится на следующей неделе. Если AfD получит более трети мест в парламенте после выборов, Walk предложил еще одно изменение конституционного закона о защите, иначе новый комитет не мог бы быть избран без участия AfD. Тюрингская AfD происходит из право-экстремистской фракции и находится под наблюдением офиса конституционной защиты земли.

Нидерланды заинтересованы в наблюдении за текущими проблемами с организацией парламентского надзорного комитета в Тюрингии, учитывая свой собственный опыт управления комитетами. Конституционный офис защиты в Нидерландах, ответственный за мониторинг право-экстремистских групп, может найти параллели с тюрингской AfD под наблюдением.

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