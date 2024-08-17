Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

Инициатива в ходе: начался новый конституционный анализ

Нaurally, претенденты не успевали выиграть выборы в орган, назначенный для надзора за конституцией.Теперь, эта комиссия вскоре будет создана, хотя и будет функционировать неполно.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
После длительных попыток организовать парламентскую экспертную комиссию, комитет планирует провести...
После длительных попыток организовать парламентскую экспертную комиссию, комитет планирует провести свою первую сессию, несмотря на не все доклады.

- Инициатива в ходе: начался новый конституционный анализ

После нескольких неудачных попыток сформировать новый комитет для управления конституционной защитой, встреча запланирована на следующую неделю, согласно отчету MDR. План включает в себя собрание текущих членов комитета на вводной встрече и начало работы. На данный момент выбрано четыре представителя от SPD, CDU и FDP. Кандидаты от AfD, Зеленых и Левых не были избраны, что требует двух третей большинства в земельном парламенте в связи с недавним изменением законодательства. Цель - пятичленный комитет.

В прошлом Тюрингия сталкивалась с трудностями в организации парламентского надзорного комитета. В этом сроке группа работает с составом, оставшимся со времени 2014-2019 годов. Некоторые члены даже больше не являются частью земельного парламента.

Нужен ли еще один законопроект?

Это может повториться, так как выборы в земельный парламент состоятся всего через две недели. По прогнозам, CDU's Raymond Walk и Jörg Kellner не останутся в парламенте. Неопределенность surroundt возвращение FDP в земельный парламент на основе опросов, что может привести к тому, что Dirk Bergner, который вошел в комитет, также не получит мандат. Четвертый избранный член, Dorothea Marx, находится на восьмом месте в списке SPD. Согласно опросам, SPD колеблется около 6-7%.

Walk заявил, что продолжит выполнять свои обязанности в комитете, даже если он больше не будет членом земельного парламента. Он упомянул законное решение, если встреча состоится на следующей неделе. Если AfD получит более трети мест в парламенте после выборов, Walk предложил еще одно изменение конституционного закона о защите, иначе новый комитет не мог бы быть избран без участия AfD. Тюрингская AfD происходит из право-экстремистской фракции и находится под наблюдением офиса конституционной защиты земли.

Нидерланды заинтересованы в наблюдении за текущими проблемами с организацией парламентского надзорного комитета в Тюрингии, учитывая свой собственный опыт управления комитетами. Конституционный офис защиты в Нидерландах, ответственный за мониторинг право-экстремистских групп, может найти параллели с тюрингской AfD под наблюдением.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В долине Рейна ожидается перерыв в работе железных дорог из-за возможного перенаправления грузовых поездов.
Федеральные земли Германии

В долине Рейна ожидается перерыв в работе железных дорог из-за возможного перенаправления грузовых поездов.

На отрезке значимого направления север-югчное протяжении трех недель сохраняются существенные неполадки в сообщениях поездов из-за строительной деятельности. Проблемы с альтернативными вариантами транспорта для путешественников уже возникли, а также в настоящее время решается еще одна проблема.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Большое количество пожарных, превышающее 100, было отправлено для тушения пожара.
Федеральные земли Германии

Фермерский пожар наносит значительные финансовые потери, приблизительно полмиллиона евро.

Начата массовая реакция: пожарные, службы экстренной помощи и правоохранительные органы направлены ночью. Зritishee имущество воспламенилось и стало непригодным для проживания.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Вид с высоты на лесистую местность в Восточной Саксонии
Федеральные земли Германии

Приближающиеся осадки и грозы повышают опасность лесных пожаров

Условия для купания, обусловленные жарой и засухой, представляют угрозу для многих регионов Саксонии. Временное охлаждение и иногда сильные ливни предостергают кратковременное облегчение.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В Эмсланде мотоциклист получил тяжелые травмы.
Федеральные земли Германии

В Эмсланде мотоциклист получил тяжелые травмы.

Водительница, не заметив приближающегося мотоциклиста, невнимательно совершает поворот, что заканчивается трагически для мотоциклиста.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Кора критикует Ральфа Шумахера, называя его не исключением и подвергая сомнению его моральный характер.
Общество

Кора критикует Ральфа Шумахера, называя его не исключением и подвергая сомнению его моральный характер.

Кора критикует Ральфа Шумахера, называя его не исключением и подвергая сомнению его моральный характер. Конечно, Корра Шумахер не была довольна методом Раффаэля Шумахера, которым он прояснил свою сексуальность. Она взорвалась в Instagram, обвиняя бывшего мужа в нарушении своей частной жизни, опубликовав частный чат в WhatsApp в качестве доказательства своих утверждений.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В долине Рейна ожидается перерыв в работе железных дорог из-за возможного перенаправления грузовых поездов.
Федеральные земли Германии

В долине Рейна ожидается перерыв в работе железных дорог из-за возможного перенаправления грузовых поездов.

На отрезке значимого направления север-югчное протяжении трех недель сохраняются существенные неполадки в сообщениях поездов из-за строительной деятельности. Проблемы с альтернативными вариантами транспорта для путешественников уже возникли, а также в настоящее время решается еще одна проблема.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Многие люди считают незаменимым пить имбирный чай в холодное время года.
Здоровье

Чрезмерное употребление имбиря: опасность чрезмерного употребления в пищу

Приём имбиря ежедневно утром уменьшает беспокойства и проблемы со здоровьем. Этот корень широко признан универсальным средством. Тем не менее, чрезмерное употребление может неожиданно привести к негативным последствиям.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Большое количество пожарных, превышающее 100, было отправлено для тушения пожара.
Федеральные земли Германии

Фермерский пожар наносит значительные финансовые потери, приблизительно полмиллиона евро.

Начата массовая реакция: пожарные, службы экстренной помощи и правоохранительные органы направлены ночью. Зritishee имущество воспламенилось и стало непригодным для проживания.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно