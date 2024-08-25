- Инициатива последнего поколения, которая приводит к действиям в парке Сансуси

Экоактивисты из "Final Chapter" выделили последствия изменения климата в парке Сансуси в Потсдаме. Около 30 активистов в субботу размахивали плакатами с надписями "Молодое поколение не связано с углем, нефтью и газом" или участвовали в акции лежания.

Мероприятие проходило параллельно с открытой выставкой "NextGen. Изменение климата в зелёном объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО - и что мы можем сделать", представленной Фондом прусских дворцов и садов. Фонд стремился распространить свои findings и общаться с посетителями через выставку в парке вокруг дворца Сансуси. Первоначальные сообщения свидетельствуют о том, что мероприятие прошло мирно.

Парк Сансуси сильно пострадал из-за изменения климата. Жара, интенсивное солнце и засуха отрицательно сказались на почти 80% деревьев в объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, согласно информации фонда в Интернете. С 2017 года ежегодно вырубалось от 160 до 300 деревьев из-за этих условий.

Тактики, используемые "Final Chapter", вызывают споры. Они стремятся усилить давление на федеральное правительство, чтобы оно приняло более решительные меры против климатического кризиса. Эти методы включают многочисленные проникновения в аэропорты и нарушения полётов с помощью клеевых действий. Берлин сильно пострадал от этих инициатив. Группа называет себя "Final Chapter", поскольку считает себя последним поколением, способным предотвратить точки невозврата - точки изменения климата.

Прокуратура Нойруппина предъявила обвинения пяти членам экоактивистской группы в создании преступной организации. Обвиняемые преступления включают нападения на объекты нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте, столичного аэропорта BER и Музея Барберини в Потсдаме с апреля 2022 года по май 2023 года. Кроме обвинения в создании преступной организации, есть обвинения в нарушении общественного порядка, принуждении и повреждении собственности. Процесс ещё не начался.

Преступность, связанная с эко-протестами, стала предметом озабоченности. Пять членов "Final Chapter" предстали перед судом за создание преступной организации и участие в таких действиях, как нападение на нефтеперерабатывающие заводы, нарушение работы аэропортов и повреждение музеев.

Несмотря на мирные протесты в парке Сансуси, обсуждение преступности и её влияния на окружающую среду, многие экоактивистские группы, подобные "Final Chapter", сталкиваются с правовыми последствиями за свои более радикальные тактики.

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