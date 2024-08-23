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Федеральные земли ГерманииНовостиУправление школой

Инициатива по укреплению управления образованием в школах

Министерство культуры планирует оказать руководителям образовательных учреждений помощь в работе с учениками с психологическими проблемами. Министр Пиварч считает это решение существенным вкладом в благополучие учителей.

 and  Michael Bootcampf
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- Инициатива по укреплению управления образованием в школах

Новая инициатива разработана для empowerment школьных директоров в управлении учениками, сталкивающимися с проблемами психического здоровья. По словам министра образования Кристиана Пиварца (ХДС), "Проблемы, связанные с психологией и поведением среди детей и подростков, существенно влияют на школьную среду и имеют долгосрочные последствия для удовлетворенности работой и благополучия учителей". Чтобы справиться с этим вопросом, школам необходима профилактическая помощь.

В рамках этой инициативы директора школ получат специализированные и практические рекомендации. Пиварц добавил, "Мы существенно вкладываем в здоровье учителей и сохранение рабочей силы".

В сотрудничестве с Университетской клиникой в Дрездене и Саксонской больницей Арнсдорф будут протестированы и внедрены экспериментальные и оперативные меры помощи и цифровые ресурсы начиная с осени. Обучение будет в основном сосредоточено на передаче знаний об эмоциональных проблемах или расстройствах поведения у учащихся и работе с ними, а также на повышении эффективности использования ресурсов через цифровизацию, таких как онлайн-материалы обучения.

Изначально в проекте примут участие 150 школ в Дрездене и 100 школ в районе Баутцена. Впоследствии результаты этого проекта будут распространены на всю Саксонию.

Партийный представитель "Зеленых" по вопросам образования Кристин Мелчер выразила оптимизм. "Знания о психологических расстройствах и точные стратегии вмешательства снижают чувство беспомощности". "Зеленые" согласны с Министерством образования в продвижении и поддержке благополучия учителей.

Управление школой в участвующих школах будет курировать внедрение новой инициативы по психическому здоровью. Чтобы гарантировать эффективность, они будут тесно сотрудничать с экспертами из Университетской клиники Дрездена и Саксонской больницы Арнсдорф.

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