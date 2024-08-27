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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

Инициатива по проведению анализа веществ на месте в Ростоке

Тестирование наркотиков на чистоту стало доступным для посетителей festivals, концентрируясь на веществах вроде Экстази, кокаина и быстрее. Эта инициатива начинается как пилотный проект на фестивале Fusion, подчеркивая защиту потребителей.

 and  Melissa Williams
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В spomenom инициативе учреждение для тестирования наркотиков на чистоту готовится стать доступным в...
В spomenom инициативе учреждение для тестирования наркотиков на чистоту готовится стать доступным в Ростоке, обслуживая наркопользователей.

- Инициатива по проведению анализа веществ на месте в Ростоке

Подготовительное Исследование для оценки лекарств: Росток предоставит тестирование наркотиков для смягчения последствий

Подготовительное исследование планируется начать в Ростоке, давая пользователям наркотиков возможность проанализировать свои вещества в целях снижения вреда. После первоначальных мобильных услуг, предоставленных на фестивалях, в рамках этого подготовительного исследования начнет работу клиника тестирования наркотиков в Ростоке, как объявила министр здравоохранения Стефани Дресе (СДПГ).

Мекленбург-Передняя Померания стала первым федеральным земельным государством, установившим необходимый правовой Rahmen для подобных программ тестирования наркотиков в мае. Министерство здравоохранения и Медицинский университет Росток теперь сотрудничают с ассоциацией «Каритас» для анализа веществ.

Дресе: Необходимый шаг для минимизации вреда, связанного с наркотиками

«К сожалению, в Мекленбурге-Передней Померании циркулируют различные психоактивные вещества с опасными смесями. Программы тестирования наркотиков служат необходимым шагом для минимизации вреда, причиняемого наркотиками», - заявила Дресе.

Новое учреждение будет расположено в местной точке контакта с наркотиками ассоциации «Каритас» в Ростоке. «Это преимущество, так как оно напрямую связывает пользователей наркотиков с консультационными услугами и помощью, предоставляемыми «Каритас», - сказала Дресе.

Во время тестирования наркотиков можно проверить чистоту веществ, купленных на черном рынке, тем самым помогая предотвратить смертельные случаи. Процесс также позволяет идентифицировать вредные вещества в самих наркотиках, а также риски, связанные с примесями или избыточными концентрациями. Посетители фестиваля «Фьюжн» в Лярце в июне имели возможность протестировать чистоту своих наркотиков в течение нескольких минут.

Комиссия, которая будет помогать в этом подготовительном исследовании по оценке наркотиков, будет в основном состоять из членов государств-членов. После объявления министра здравоохранения Стефани Дресе государства-члены сотрудничают с Медицинским университетом Росток и ассоциацией «Каритас» для анализа веществ в предстоящей клинике тестирования наркотиков в Ростоке.

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