- Инициатива по повышению цифровых компетенций беженцев

Проект в Майнцском университете направлен на повышение цифровых навыков беженцев и помощь в их возвращении на рабочее место. Это будет достигнуто за счет сочетания очных занятий в центрах для беженцев в Шпейере, Кузеле, Трире, Гермекеле, Битриге и Хане, а также онлайн-курсов.

Министр интеграции Катарина Бинц (Зеленые) отметила во время официального запуска проекта "DigiKosMos", что не все люди в первоначальных центрах для беженцев останутся на длительный срок. Однако она подчеркнула важность оказания помощи тем, у кого нет долгосрочного плана, учитывая продолжающуюся дискуссию о депортациях и высылках.

Проект продлится до середины 2027 года с общим бюджетом в 2,15 миллиона евро. Большая часть финансирования поступает из Европейского фонда убежища, интеграции и миграции (АМИФ), а дополнительные 215 000 евро - от государства. Университет Майнца имеет предыдущий опыт подобных обучающих программ для целевой аудитории в Шпейере с апреля 2022 года через предшествующий проект.

Христиана Люксем, вице-президент управления ADD, сообщила, что отзывы об этих первоначальных занятиях были в основном положительными. Было организовано около 20 очных курсов и мастер-класс по смартфону, в которых приняли участие 645 мигрантов из 27 стран, и все курсы были полностью забронированы.

Занятия охватывают темы, такие как использование ПК, управление файлами, просмотр веб-страниц, онлайн-исследования, электронная почта, создание цифрового контента, создание цифровой личности, безопасность данных и распознавание ложной информации. Проект теперь будет расширен на другие центры для беженцев и скорректирован, чтобы лучше подготовить людей к конкретному возвращению на рабочее место - будь то в Германии, их родной стране или в другом месте. Цель состоит в том, чтобы повлиять на 2800 человек в течение трехлетнего периода.

Проект, направленный на повышение цифровых навыков беженцев, существенно повлияет на их возможности трудоустройства. С расширением проекта на другие центры для беженцев он поможет беженцам вернуться на рабочее место.

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