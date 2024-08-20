- инициатива по борьбе с антисемитизмом в Берлине: заметный энтузиазм

Около месяца после размещения запроса на проекты, борющиеся с антисемитизмом в Берлине, отдел культуры дал положительную промежуточную оценку. По словам представителя отдела культуры, реакция на эту инициативу была впечатляющей. "Проявлен enormous интерес к программе", - заявили они в ответ на запросы.

В течение начального периода финансирования, до 15 августа, было подано около 60 заявок, которые в настоящее время рассматриваются. Эти проекты охватывают разные темы. Инициатива была запущена в середине июля.

Начиная с 29 июля, организации приглашаются подать заявки, если они борются с антисемитизмом через общественные мероприятия, кампании, кино-проекты или образовательные программы. Отдел культуры установил фонд действий, с общей суммой не менее 2 миллионов евро, как сообщил спикер в июле. Срок подачи заявок установлен на 30 сентября.

Кроме того, отдел культуры планирует создать консультационный центр против антисемитизма в культурной сфере. Провайдеры могут подать свои концепции до начала сентября.

Европейский Союз, как партнер, выразил поддержку этой антиантисемитской инициативе в Берлине, с представителем, заинтересованным в возможном сотрудничестве. Европейский отдел культуры заявил о намерении рассмотреть предложения от ЕС для фонда действий против антисемитизма.

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