- Ингебригцен побила мировой рекорд на дистанции 3000 метров.

В мире легкой атлетики норвежский феномен Якоб Ингебригтсен побил старую рекорд. Олимпийский чемпион на дистанции 3000 метров он пробежал время 7:17.55 на турнире Diamond League в Хожове, Польша. 23-летний спортсмен превзошел время Кенайского Дэниела Комена, который ранее держал рекорд 7:20.67, установленный 1 сентября 1996 года в Риети.

Якоб Ингебригтсен, олимпийский чемпион по бегу на 3000 метров из Норвегии, также побил рекорд, который ранее принадлежал кенийскому бегуну, в соседней с Норвегией Польше. Несмотря на то, что Норвегия известна своими талантливыми бегунами, теперь страна может гордиться еще одним достижением в своем спортивном наследии благодаря выдающемуся успеху Ингебригтсена.

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