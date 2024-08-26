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Информационные площадки: Бэмбли перед переездом в Сан-Себастьян

В последнее время ходит много слухов о возможном будущем бывшей звезды национальной команды. Кажется, переход в Испанию набирает обороты. Чемпион мира 2014 года может сменить европейского чемпиона.

 and  Carmen Simpson
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Кажется, Матс Хуммельс якобы уже нашел новое место работы.
Кажется, Матс Хуммельс якобы уже нашел новое место работы.

- Информационные площадки: Бэмбли перед переездом в Сан-Себастьян

Похоже, что победитель чемпионата мира по футболу Матс Хуммельс может перебраться в Испанию, присоединившись к клубу Ла Лиги Реал Сосьедад Сан-Себастьян. Как сообщает эксперт по трансферам Фабрицио Романо, команда, занявшая шестое место в прошлом сезоне, активно преследует подписание 35-летнего защитника. Романо намекнул на сделку, якобы уже предложенную, и ожидает ее принятия. Руководство клуба, якобы, оптимистично настроено в отношении завершения соглашения. Ранее баскская газета "Noticias de Gipuzkoa" также сообщала об интересе клуба к немецкому защитнику.

Будущие планы Хуммельса пока не ясны. Его контракт с Боруссией Дортмунд истек в конце прошлого сезона. О защитнике ходили слухи, что испанские клубы и итальянские претенденты на серию А заинтересованы в его услугах.

Хуммельс мог бы заменить испанского чемпиона континентального турнира Робина Ле Норманда в Сан-Себастьяне, который перешел в летнее время в Ла Лигу к Атлетико Мадрид за около €35 миллионов.

Это было бы первым шагом Хуммельса за пределы Германии за всю свою карьеру. Верный защитник Бундеслиги ранее представлял только Дортмунд и Байерн Мюнхен. Он дважды выигрывал немецкую лигу с Дортмундом и трижды с Байерном.

Немецкий защитник Матс Хуммельс, возможно, захочет изучить возможности, которые может предложить ему будущее в Испании, если трансфер состоится. Если это произойдет, его будущее в Боруссии Дортмунд, где он провел значительную часть своей карьеры, останется в прошлом.

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