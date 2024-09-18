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Информация, полученная в отношении тайваньской компании, причастной к взрыву пейджера в Ливане.

Серия взрывов, инициированная множеством пейджеров, folyamмированными чделями «Хезболлы» в Ливане, принесла всемирное признание непопулярной тайваньской компании по производству электроники. После изучения фотографий после атаки, их поврежденные товары привлекли внимание всего мира.

 and  Wendy Allen
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Информация, полученная в отношении тайваньской компании, причастной к взрыву пейджера в Ливане.

В офисах Gold Apollo, расположенных на окраине Тайбэя, в среду Хсу Чинь-куан, основатель компании, выразил свое несогласие с обвинениями в причастности к массовому нападению. Он утверждал, что пейджеры, использованные в атаках, были произведены европейской компанией, которая легально использовала его бренд.

"Я чувствую себя мишенью", - поделился Хсу с журналистами перед прибытием полиции. "В течение многих лет я сосредоточивался на своем бизнесе. Почему я вдруг оказался вовлечен в это?"

Внимание к компании усилилось после того, как Нью-Йорк Таймс сообщило, ссылаясь на анонимные источники, что Израиль якобы спрятал взрывчатку в устройствах и добавил взрыватель в каждое из них.

Производство пейджеров строго регламентируется в Тайване из-за их способности к передаче, и власти часто проводят проверки, сообщил старший официальный представитель тайваньской безопасности CNN в среду.

Пейджеры Gold Apollo соответствовали всем нормам, заявил официальный представитель, добавив, что во время проверки не было выявлено ничего необычного. Власти также расследуют заявление компании о передаче производства в Европу, добавил официальный представитель.

Основанная в 1995 году, Gold Apollo производит широкий спектр устройств, от пейджеров - беспроводных устройств, способных отправлять сообщения без подключения к Интернету, часто используемых в службах экстренной помощи и больницах, до звонков для ресторанов, согласно веб-сайту компании.

Компания распространяет свою продукцию по всему миру, как указано в предыдущем сообщении СМИ, гордо заявляя, что является одним из ведущих поставщиков раций и пейджеров в США и Европе, с клиентами из числа разведывательных агентств и служб экстренной помощи.

Хсу утверждает, что пейджеры, упомянутые в сообщениях из Ливана, были произведены и проданы европейским партнером, который установил связь с его компанией три года назад.

В заявлении, выпущенном позже, Gold Apollo назвала дистрибьютором Будапештскую компанию BAC Consulting, заявив, что предоставила им лицензию на продажу своей продукции в определенных регионах.

"BAC несет полную ответственность за проектирование и производство продуктов", - говорится в заявлении.

CNN столкнулась с трудностями при попытке связаться с BAC по адресу, указанному на сайте Gold Apollo.

Взрывающиеся пейджеры

Фотографии, циркулирующие в социальных сетях из Ливана, якобы показывают хотя бы один пейджер с места происшествия, обозначенный как модель Gold Apollo AR924, описанная как компактное, водонепроницаемое устройство, использующее перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор, согласно информации на веб-сайте компании.

Gold Apollo заявило в своем заявлении, что модель AR924 была произведена и продана BAC в рамках лицензионного соглашения. Компания отказалась предоставить CNN контракт.

Хсу подтвердил, что в начале их сотрудничества европейский партнер импортировал только пейджеры и коммуникационные продукты Gold Apollo. Позже партнер запросил разрешение производить собственные пейджеры и использовать бренд Gold Apollo, добавил Хсу.

Хсу упомянул, что они столкнулись с аномалией в своих отношениях с европейской компанией, упомянув задержку перевода средств.

"Мы, возможно, не крупный игрок, но гордимся своей ответственностью", - сказал он. "Это очень унизительно".

Согласно Министерству экономики Тайваня, Gold Apollo экспортировала примерно 260 000 пейджеров из Тайваня, в основном в США и Австралию, с января 2022 года по август 2024 года.

Тайбэй не имеет записей об экспорте пейджеров Gold Apollo в Ливан, заявил ministry в заявлении, пообещав продолжить расследование.

Устройства низкой технологии

Модель AR924 не доступна в Тайване, согласно старшему официальному представителю тайваньской безопасности. Тайваньские телекоммуникационные компании прекратили услуги пейджеров в 2011 году из-за значительного снижения спроса с ростом популярности мобильных телефонов.

Модель AR924 также не доступна в США, сообщил представитель дистрибьютора компании CNN.

Низкотехнологичный характер пейджеров, казалось, привлек Хезболлу, иранскую военизированную организацию, базирующуюся в Ливане.

В начале года лидер Хезболлы Хасан Насралла призвал членов и их семьи в южной части страны, где tensions с израильскими силами усилились, избавиться от своих мобильных телефонов, опасаясь, что Израиль может отслеживать их перемещения через эти устройства.

Хсу основал Gold Apollo с капиталом в TWD 100 миллионов ($3,1 миллиона) в 1995 году, согласно корпоративному реестру Тайваня.

В то время пейджеры, известные местно как "BB call", были в моде в Тайване. Однако прекращение телефонными компаниями услуг пейджеров побудило Gold Apollo сфокусироваться на зарубежных рынках, сказал Хсу в интервью журналу "Commonwealth Magazine" в 2011 году.

Gold Apollo быстро доминировала на рынке пейджеров в западных странах, сообщил журнал. Большая часть спроса на их пейджеры приходилась на разведывательные агентства, пожарные службы и министерства обороны в США и Европе, в том числе ФБР, согласно отчету.

Несмотря на заявления компании о передаче производства в Европу, власти все еще расследуют причастность Gold Apollo к инцидентам со взрывными пейджерами. Хсу подчеркнул, что его бизнес, который производит различные устройства в течение многих лет, всегда соблюдал нормативные требования и имеет широкую клиентскую базу, в том числе разведывательные агентства и службы экстренной помощи.

Золотый Аполлон, базирующаяся в Тайбэе организация, демонстрирует свой эмблема на своей штаб-квартире в новом Тайбэйском городе, 18 сентября.

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