Информация об аресте известного игрока "Майами Дельфины" Тайрика Хилла правоохранительными органами.

Хилл был задержан всего за несколько часов до матча против Джексонвилл Джагуарс, как описал представитель его агента, из-за нарушения правил дорожного движения. В понедельник вечером полицейское управление опубликовало видеозапись инцидента.

Звездный ресивер в игре, который впоследствии забил впечатляющий тачдаун на 80 ярдов в захватывающей победе 20-17 над Джагуарами, позже выразил недоумение по поводу своей предматчевой стычки с правоохранительными органами.

После тачдауна против Джагуаров Хилл изобразил, что его арестовывают, положив руки за спину и скрестив запястья.

Вот подробности задержания Хилла в воскресенье:

Видео с камеры тела показывает, как Хилла выводят из машины

Полицейское управление Майами-Дейд (MDPD) неожиданно опубликовало видеозапись инцидента в понедельник вечером, снятую на камеру тела полицейского.

Директор отдела, детектив Стефани В. Дэньелс, заявила в пресс-релизе: "Хотя стандартная процедура предполагает выпуск видеозаписи с камеры тела после завершения внутреннего расследования, мы решили опубликовать доступные записи – всего 105 минут и 33 секунды – на следующий день после инцидента, чтобы еще раз подтвердить нашу приверженность информированию общественности".

На видеозаписи видно, как полицейский подходит к машине Хилла и стучит в окно после того, как Хилл жестом пригласил его остановиться. Хилл опускает окно, когда полицейский стучит, и отвечает: "Эй, не стучи в мое окно так". Полицейский спрашивает Хилла, почему он не пристегнут ремнем безопасности. Хилл не отвечает и повторяет: "Не стучи в мое окно так".

Полицейский объясняет, что ему пришлось постучать, чтобы сообщить Хиллу о своем присутствии, и спрашивает, почему у Хилла было поднято окно.

"Дай мне мой билет, брат, чтобы я мог уйти. Я опоздаю. Делай, что должен", – сказал Хилл, прежде чем поднять окно.

Полицейский приказывает ему оставить окно опущенным и стучит снова, но Хилл не реагирует. Другой полицейский стучит снова и приказывает Хиллу оставить окно опущенным. Хилл опускает окно немного и отвечает: "Не говори мне, что делать".

Полицейский угрожает вытащить Хилла из машины, если он не подчинится, и сразу же приказывает ему выйти. Другой полицейский открывает дверь машины Хилла и начинает вытаскивать его, говоря: "Выходи!" Хилл отвечает: "Я выхожу".

На видеозаписи видно, как двое полицейских толкают Хилла на землю, а другой стоит над ним. Хилл несколько раз повторяет: "Меня арестовывают", и полицейский, который его удерживает, говорит: "Когда мы говорим вам что-то сделать, вы это делаете. Вы поняли? Вы поняли? Не то, что вы хотите, а то, что мы говорим. Вы немного изменились".

Хилл говорит: "Я выхожу, я выхожу", и тот же полицейский отвечает: "Слишком поздно".

"Ладно, брат, отвези меня в тюрьму, брат, делай, что должен", – говорит Хилл. "Мы сделаем", – отвечает полицейский.

Между первым стуком полицейского в окно Хилла и моментом, когда он полностью скован наручниками на земле, проходит примерно 1,5 минуты. Полицейские затем помогают Хиллу встать и сажают его на тротуар. Когда один из полицейских медленно ведет его к тому, чтобы сесть на землю, Хилл говорит: "Подожди, брат. Я недавно перенес операцию на колене". Когда он говорит, другой полицейский подходит сзади и кладет руку ему на грудь. Он начинает тянуть Хилла к земле, а Хилл повторяет: "Я недавно перенес операцию на колене".

Полицейский, удерживающий Хилла, говорит: "На самом деле, какой совпадение. Ты сделал операцию на ушах, когда мы сказали опустить окно?"

"Брат, успокойся!" – кричит Хилл.

Хилл разговаривает с CNN, отмечая, что все произошло очень быстро

Хилл поговорил с CNN Кэйтлин Коллинз в понедельник, вспоминая, что все произошло очень быстро.

"Я соблюдал правила. Я не двигался быстро, потому что у меня есть травмы, есть вещи, с которыми я борюсь. Я играю в контактный спорт, я занимаюсь этим уже давно, так что я имею дело с некоторыми вещами. Я, видимо, не делал этого в их темпе. Я был, но я все еще немного в шоке от этого", – сказал Хилл. "Я смущен".

Хилл также рассказал о моменте, когда ситуация обострилась, когда полицейские попросили его опустить окно.

"Когда офицер подошел и постучал в мое окно, я опустил окно, сотрудничал, дал им свое удостоверение. Затем я сразу же поднял окно, а потом снова опустил его, и потом он вернулся к окну и сказал: 'Опусти окно сейчас, опусти окно', и я опустил его", – сказал Хилл.

"Я не пытаюсь создавать сцену, потому что... если я опущу окно, люди, проходящие мимо, проезжающие мимо, заметят, что это я, и начнут делать фотографии. Я не хотел создавать сцену, я просто хотел получить билет и потом поехать своей дорогой и провести отличный воскресный день".

30-летний Хилл сказал, что ситуация могла бы сложиться иначе, если бы он не был Тайриком Хиллом.

"Реальность такова, что это правда. Если бы я не был Тайриком Хиллом, худший вариант – мы бы имели другую статью. Тайрика Хилла застрелили перед стадионом Hard Rock, это худший вариант", – сказал Хилл. "Это странно, что мне и моей семье пришлось через это пройти".

В отношении инцидента с Тайриком Хиллом я инициировал внутреннее расследование для тщательного изучения ситуации. Один из офицеров, участвовавших в инциденте, временно отстранен от служебных обязанностей до завершения расследования, заявил Дэниелс в заявлении.

"Я ценю прозрачность и ответственность в нашем сообществе и стремлюсь придерживаться этих принципов в отношении моих офицеров".

Представитель Хилла, Дрю Розенхаус, описал ситуацию как "разбивающую сердце, тревожную и необоснованную". Розенхаус выразил шок по поводу развития событий, заявив: "Тайрик просто пытался заниматься своими делами, готовиться к игре и выполнять свою работу. Действия полиции в отношении него были неоправданными - они задержали его, силой уложили на землю и применили излишнюю силу. Это просто ужасно".

В беседе с ESPN Розенхаус заявил, что Хилл не получил физических травм, но был сильно расстроен после всего произошедшего. Он также добавил: "Тайрик регулярно выражает свое уважение к полиции. Он даже мечтает стать полицейским когда-нибудь. Но этот инцидент оставил его в шоке".

Еще один игрок "Дельфинов" задержан

Еще один игрок "Дельфинов", Калэйс Кэмпбелл, также был задержан после вмешательства в ситуацию с офицерами.

Говоря с ESPN, ветеран НФЛ Кэмпбелл с 17-летним стажем рассказал о том, как он подошел к офицерам с поднятыми руками, объяснил свою дружбу с Хиллом и выразил мнение, что ситуацию можно было бы предотвратить. Однако офицер приказал Кэмпбеллу уйти, угрожая эвакуировать его машину, если он не подчинится.

"Я сказал офицеру, что пойду куда угодно, но я не уйду с места. Это был мой друг, и я собирался быть с ним в трудную минуту", - сказал Кэмпбелл.

Когда Кэмпбелл отказался уходить, офицер заявил, что он арестован, и надел на него наручники.

Кэмпбелл упомянул, что тейт-энд Джонну Смит также был на месте, так как Хилл умолял своих товарищей по команде не оставлять его.

Шестикратный участник Матча всех звезд выразил благодарность своим товарищам по команде за поддержку во время инцидента. "Такие ситуации могут очень быстро эскалировать. Мы видели, как такие эскалации приводили к ужасающим последствиям в Америке. Наше присутствие на месте может предотвратить потенциальную катастрофу", - прокомментировал Кэмпбелл.

Профсоюз полиции защищает офицеров

Профсоюз, представляющий офицеров, защитил их действия.

"При встрече с Хиллом он не сотрудничал с офицерами, что, в соответствии с политикой, потребовало надевания на него наручников для обеспечения безопасности офицеров", - заявил Стейдман Шталь, президент Ассоциации благотворительности Южной Флориды, в заявлении для CNN.

"Хилл продолжал не сотрудничать, отказываясь сесть, в результате чего его направили на землю. Как только ситуация разрешилась в течение нескольких минут, Хиллу выписали штрафы за нарушение правил дорожного движения и отпустили.

"Мы будем ждать результатов расследования, но на данный момент мы поддерживаем действия наших офицеров, подчеркивая необходимость открытого общения и сотрудничества в дальнейшем", - заключил Шталь.

Мэр Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава похвалила быстрые шаги, предпринятые полицейским отделом для расследования ситуации после инцидента.

"В последние годы наша страна вела важные дискуссии о поведении полиции, и внутренний процесс обзора предоставит ясность в том, почему офицеры приняли те действия, которые были видны на видеозаписи", - прокомментировала Левин Кава в Instagram.

"Мы будем поддерживать открытое общение об этом процессе и опубликуем результаты, чтобы сохранить доверие общественности к полицейскому департаменту Майами-Дейд. Я с нетерпением жду дальнейших сведений из внутреннего обзора и буду предоставлять обновления по мере завершения процесса".

"Дельфины" вернутся на поле своего домашнего стадиона, Хард Рок Стэдиум, в четверг, когда они встретятся со своими соперниками по дивизиону AFC, "Бills" из Буффало.

Несмотря на задержание перед игрой из-за нарушения правил дорожного движения, Хиллу удалось выдать выдающуюся игру на футбольном поле, забив впечатляющий тачдаун на 80 ярдов против "Джексонвилл Джагуарс".

После своего задержания Хилл выразил недоумение по поводу ситуации, заявив, что он следовал правилам и сотрудничал с правоохранительными органами, но почувствовал, что они не оценили его усилий по предотвращению сцены.

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