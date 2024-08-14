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ЭкономикаНовостиПотребительская цена

Инфляция в США неожиданно упала до 2,9 процента

Рост цен в США также влияет на решения центрального банка по процентным ставкам и фондовые рынки. Поэтому многие ждут последние данные ежемесячно.

 and  Ksenia Johnson
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- Инфляция в США неожиданно упала до 2,9 процента

В США инфляция неожиданно замедлилась в июле. Цены на потребительском рынке выросли на 2,9 процента в годовом выражении, согласно данным министерства труда США, опубликованным в среду. Это самый низкий показатель с марта 2021 года, по сравнению с 3,0 процента в июне. Экономисты ожидали, что показатель останется неизменным.

В месячном выражении цены выросли на 0,2 процента, что совпало с прогнозами экономистов.

Базовый индекс инфляции, исключающий энергетику и продовольствие, составил 3,2 процента по сравнению с 3,3 процента в июне. Это также совпало с ожиданиями экономистов. В месячном выражении базовые цены на потребительском рынке выросли на 0,2 процента, как и ожидалось. Базовый индекс внимательно отслеживается Федеральной резервной системой как лучший показатель общих тенденций цен.

ФРС нацелена на смягчение денежно-кредитной политики. Снижение ставки в сентябре широко ожидается, и не исключается более существенное снижение на 0,50 процентного пункта.

ФРС стремится к уровню инфляции в 2 процента. Вряду с замедлением инфляции и более мягкими данными по рынку труда и экономике это поддерживает возможность снижения ставки. Несмотря на то, что ФРС дала сигнал о возможном снижении ставки, она сделала это зависимым от дальнейших данных. Ранее беспокойство по поводу экономики США привело к турбулентности на финансовых рынках.

Уменьшение темпа роста потребительских цен может повлиять на решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. При текущем годовом темпе роста потребительских цен в 2,9 процента он находится ближе к целевому уровню инфляции ФРС в 2 процента.

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