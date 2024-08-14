- Инфляция в США неожиданно упала до 2,9 процента

В США неожиданно замедлилась инфляция. По данным Министерства труда США, опубликованным в среду, цены на потребительском рынке выросли на 2,9 процента в годовом исчислении. Это самый низкий показатель с марта 2021 года, по сравнению с 3,0 процента в июне. Экономисты ожидали, что показатель останется прежним.

Месячный рост цен составил 0,2 процента, что совпадает с прогнозами экономистов.

Базовый индекс инфляции, исключающий энергетику и пищевые продукты, снизился до 3,2 процента с 3,3 процента в июне. Это также совпало с ожиданиями экономистов. Месячный рост базовых потребительских цен составил 0,2 процента, как и ожидалось. Базовый индекс внимательно отслеживается Федеральной резервной системой (ФРС), так как он лучше всего отражает общие тенденции изменения цен.

Президент США Джо Байден приветствовал этот прогресс. "Инфляция опустилась ниже трех процентов, а базовая инфляция достигла самого низкого уровня с апреля 2021 года", - сказал Байден в письменном заявлении. "Мы добились реального прогресса, но нам нужно сделать еще больше, чтобы снизить расходы для работающих американцев".

ФРС находится на пути к смягчению своей денежно-кредитной политики. Снижение ставки в сентябре широко ожидается, и не исключается более крупное снижение на 0,50 процентного пункта.

ФРС стремится к показателю инфляции в 2 процента. На фоне замедления инфляции, слабых данных о рынке труда и экономике в целом, возможно снижение ставки. Хотя ФРС уже сигнализировала о возможности снижения ставки, она связала это с дальнейшим развитием данных. Ранее опасения по поводу экономики США вызвали турбулентность на финансовых рынках.

Снижение годового роста потребительских цен до самого низкого уровня с марта 2021 года в 2,9 процента может указывать на потенциальное облегчение для потребителей, сталкивающихся с инфляцией. Тем не менее, Федеральная резервная система внимательно следит за базовым индексом инфляции, который, исключая энергетику и пищевые продукты, остался на уровне 3,2 процента в июле.

Читайте также: