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Федеральные земли ГерманииНовостиЦена

Инфляция в Саксонии вновь остается ниже порога 3%.

Цены на потребительские товары в Саксонии падают по сравнению с прошлым месяцем, включая расходы на нефть, авиабилеты и приобретение велосипедов.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Процент инфляции Саксонии существенно понизился, вновь оказавшись ниже отметки в три процента.
Процент инфляции Саксонии существенно понизился, вновь оказавшись ниже отметки в три процента.

- Инфляция в Саксонии вновь остается ниже порога 3%.

Повышение цен в Саксонии опустилось ниже 3%-ного порога. Предварительные данные показали, что годовой показатель инфляции в Саксонии в августе составил 2,6%, как сообщило Статистическое управление в Каменце. Этот показатель ниже, чем 3,1% в июле и 2,8% в июне.

Прогнозы указывают на то, что снижение затрат в Саксонии может продолжиться в августе 2024 года, с предполагаемым снижением на 0,2%. Это в основном связано со снижением цен на топливо (-2,7%), более выгодными предложениями на мотоциклы (-1,0%) и скидками на велосипеды (-1,3%), а также существенным снижением затрат на авиаперелеты (-7,6%).

Основной причиной снижения индекса цен в Саксонии было снижение различных затрат. Предполагаемый годовой показатель инфляции на август 2024 года, как ожидается, продолжит снижаться за счет снижения цен на ряд товаров.

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 and  Mark Rodriguez
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