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Инфляция упала до минимума за последние три с половиной года.

Эксперты финансового рынка предлагают осторожный оптимизм.

 and  Carmen Simpson
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Достижение цели по инфляции Европейского центрального банка приближается снова
Достижение цели по инфляции Европейского центрального банка приближается снова

Инфляция упала до минимума за последние три с половиной года.

Ожидаемый рост потребительских цен в этом месяце, согласно экономическим экспертам, составляет примерно 2.1%. Это самый низкий уровень инфляции с апреля 2021 года. Однако представители отрасли остаются осторожными.

По прогнозам дюжины финансовых институтов, инфляция в Германии, возможно, достигла самого низкого уровня за три с половиной года в августе. Проектируемый годовой рост потребительских цен составляет 2.1%. Это снижение по сравнению с июлем, когда он составлял 2.3%, а в июне - 2.2%.

Федеральное статистическое управление Германии опубликует предварительную оценку августа в четверг. Эксперты связывают снижение с уменьшением цен на энергию в последние месяцы. Цены на бензин, дизельное топливо и мазут в августе снизились по сравнению с предыдущими месяцами. По данным клуба автомобилистов ADAC, цены на бензин достигли самого низкого уровня в этом году.

Тем не менее, несмотря на снижение цен на энергию, большинство экономистов не спешат объявлять победу над инфляцией. Высокие соглашения о заработной плате привели к значительному росту цен на услуги, что вынуждает многие компании передавать свои растущие затраты на персонал потребителям. Цены на услуги выросли год к году на 3.9% в июле. Этот восходящий тренд продажных цен в немецкой экономике достиг самого высокого уровня за полгода, согласно опросу S&P Global среди многих компаний.

"Этот восходящий тренд можно объяснить тем, что поставщики услуг немного повысили свои предложения по ценам", - объясняет анализ S&P Global. Цель инфляции для валютной зоны, установленная Европейским центральным банком (ЕЦБ), составляет 2%. Поскольку цель теперь достижима, на финансовых рынках растет спекуляция о возможном снижении процентных ставок в сентябре. В июне ЕЦБ снизил процентные ставки с рекордного уровня 4.50% до 4.25% и будет корректировать свою стратегию в зависимости от будущих данных.

Несмотря на снижение цен на энергию, рост цен на услуги из-за высоких соглашений о заработной плате вызывает беспокойство. Это привело к значительному росту потребительских цен, с ростом цен на услуги на 3.9% год к году в июле. Таким образом, хотя инфляция в Германии в августе, как ожидается, составит 2.1%, она все еще выше целевого уровня ЕЦБ в 2%.

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