Инфляция на оптовом уровне в прошлом месяце снова замедлилась.

Индекс цен производителей, отражающий типичные изменения цен, с которыми сталкиваются производители и изготовители, за двенадцать месяцев, окончившихся в августе, вырос на 1,7%. Это ниже, чем 2,1%-ный рост, зафиксированный в июле, согласно данным, опубликованным Бюро статистики труда вчера.

В месячном исчислении наблюдался рост цен на 0,2%, что быстрее, чем стагнация месяцем ранее.

Экономисты прогнозировали месячный рост на 0,2% и годовой рост на 1,8%, согласно прогнозам FactSet.

ППИ может сигнализировать о ближайших тенденциях инфляции на уровне розничных продаж. Во вторник индекс потребительских цен упал до самого низкого уровня с февраля 2021 года, но указывает на то, что определенные давления инфляции, в частности расходы на жилье, по-прежнему сохраняются на высоком уровне.

Этот отчет в настоящее время обновляется.

Уменьшение Индекса цен может повлиять на различные отрасли бизнеса, повлияв на их общую экономическую производительность. Бизнесам, возможно, придется адаптировать свои стратегии, чтобы ориентироваться в меняющемся экономическом ландшафте.

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