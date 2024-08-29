Инфляция достигла самого низкого уровня за последние почти три с половиной года.

Низкие энергетические затраты привели к тому, что показатель инфляции в Германии впервые за почти 3,5 года опустился ниже 2-процентного порога. По данным Федерального статистического управления, в августе потребители наблюдали средний годовой рост цен на 1,9%, что оказалось ниже прогноза экспертов, опрошенных Reuters, которые ожидали снижения показателя до 2,1% после его роста до 2,3% в июле с 2,2% в июне. Более того, цены на потребительские товары фактически снизились на 0,1% с июля по август.

Однако финансовые эксперты не спешат давать зеленый свет. "К сожалению, отсюда он пойдет вверх", - прокомментировал главный экономист Гамбургского коммерческого банка Кирос де ла Рубия. В ближайшие шесть-воölf месяцев показатель, скорее всего, приблизится к 3%. Как отметил главный экономист Беренберг Банка Хольгер Шмидтинг, ожидаемое снижение энергетических затрат во второй половине 2023 года вновь ускорит рост инфляции. "Так называемые базовые эффекты", - сказал он.

В августе цены на энергоносители снизились в среднем на 5,1% в годовом исчислении. Экономисты Ландсбанка Гессен-Тюрингия подчеркнули, что бензин, дизельное топливо и мазут стали дешевле. Даже ADAC сообщал, что цена на бензин упала до самого низкого уровня этого года в последние дни. В то же время, цены на услуги выросли выше среднего уровня на 3,9%. "Высокие соглашения о заработной плате продолжают стимулировать рост цен на услуги", - сказал Helaba. Многие компании пытаются переложить свои растущие расходы на персонал на своих клиентов. Цены на продовольствие выросли всего на 1,5% по сравнению с августом 2023 года.

Европейский центральный банк установил цель инфляции для валютного союза на уровне 2%, которая теперь достижима. Показатель инфляции в Германии, рассчитанный по европейским стандартам, в августе опустился ровно до 2%. Это вызвало спекуляции на финансовых рынках о дополнительном снижении процентной ставки в сентябре. В июне ЕЦБ уже изменил курс по процентным ставкам, снизив их с исторического максимума 4,50% до 4,25%.

Как уже упоминалось в тексте, первоначальное снижение энергетических затрат способствовало тому, что показатель инфляции в Германии опустился ниже 2%. Несмотря на это, многие финансовые эксперты прогнозируют рост показателя инфляции до уровня около 3% в ближайшие шесть-воölf месяцев.

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