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ЭкономикаНовостиЕЦБ

Инфляция достигла минимума за последние три с половиной года.

 and  Elizabeth Wells
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Достижение целевого уровня инфляции Европейского центрального банка вот-вот произойдет.
Достижение целевого уровня инфляции Европейского центрального банка вот-вот произойдет.

Инфляция достигла минимума за последние три с половиной года.

Ожидается, что рост потребительских цен составит около 2,1% в этом месяце, согласно мнению экономистов, что является самым низким уровнем инфляции с апреля 2021 года. Однако это не кажется достаточно сильным, чтобы развеять сомнения экономистов.

По прогнозам экспертов отрасли, инфляция в Германии в августе достигнет самого низкого уровня с середины 2018 года. Согласно опросу двенадцати финансовых институтов, потребители могут столкнуться с ростом цен на 2,1% по сравнению с прошлым годом, что является самым низким уровнем инфляции с апреля прошлого года. Интересно, что в июле был небольшой рост до 2,3%, что немного выше, чем в июне, когда он составлял 2,2%.

Предварительные данные за август будут опубликованы Федеральным статистическим управлением в четверг. Экономисты Ландесбанка Гессен-Тюрингии (Хелаба) отметили возможное облегчение со стороны цен на энергоносители. Цены на бензин, дизельное топливо и мазут снизились в августе по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно данным ADAC, автомобильной ассоциации, цены на бензин достигли самого низкого уровня за год.

Несмотря на положительные тенденции, большинство экспертов остаются осторожными в отношении сценария инфляции. "Переговоры о зарплате продолжают повышать цены на услуги", - отмечают экономисты Хелаба, подчеркивая все более распространенную тенденцию компаний передавать свои возросшие затраты на персонал клиентам. В июле цены на услуги выросли на 3,9% по сравнению с предыдущим годом. Темп роста цен в немецкой экономике ускорился в августе, достигнув шестимесячного максимума, согласно опросу numerous firms S&P Global.

Этот рост цен можно объяснить тем, что поставщики услуг быстрее повышают свои продажные цены, чем раньше, согласно отчету. Европейский центральный банк (ЕЦБ) установил цель инфляции на уровне 2%, к которой он теперь приближается. В новостях обсуждаются спекуляции о возможном снижении процентной ставки в сентябре. В июне ЕЦБ изменил свою тенденцию повышения ставок, снизив процентную ставку с рекордного уровня 4,50% до 4,25%. ЕЦБ планирует скорректировать свой подход в зависимости от развития рынка.

В свете колебаний уровней инфляции некоторые аналитики предлагают пересмотреть денежно-кредитную политику ЕЦБ. ЕЦБ, стремящийся поддерживать цель инфляции на уровне 2%, внимательно следит за этими событиями.

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