Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиКомиссия принимает следующее решение:

Инфильтрация киберзапугивателей в коллектив Нового Мирового Порядка

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
Также были произведены рейды в Берлине.
Также были произведены рейды в Берлине.

Инфильтрация киберзапугивателей в коллектив Нового Мирового Порядка

Эта группа, идентифицированная как "Новый мировой порядок", якобы занимается цифровым запугиванием. Правоохранительные органы провели рейды в шести разных штатах против этой онлайн-группы. Они обвиняются в травле, угрозах и verbalных нападениях на определенную социальную группу.

Кибертерроризм, угрозы и verbalные нападения, в частности на лиц с ограниченными возможностями, находятся в центре этих обвинений. Власти приняли меры против десяти подозреваемых в разных штатах.

Сообщается, что члены "Нового мирового порядка" возглавляют преступную организацию, совершая такие преступления, как организованная травля в Интернете и киберпреследование. Об этом заявили Федеральное уголовное полицейское управление (БКА) в Висбадене и Центральное управление по борьбе с киберпреступностью (ЗИТ) Общего прокурора в Франкфурте-на-Майне.

Во время рейдов в Баварии, Берлине, Бранденбурге, Баден-Вюртемберге, Гессене и Нижней Саксонии следователи изъяли многочисленные цифровые устройства и носители для дальнейшего изучения. По словам БКА и ЗИТ, администраторы "Нового мирового порядка" часто целенаправленно преследовали уязвимых лиц, в основном из онлайн-сообщества стримеров, своими травлями, угрозами и verbalными нападениями.

Кроме того, использование символов, связанных с неконституционными группами, или распространение ненавистнической риторики через разделы комментариев является распространенной тактикой. Цель группы, согласно заявлению, состоит в том, чтобы унизить жертв и оттолкнуть их от онлайн-активности. Также в Интернете публикуется личная информация жертв.

Организация также известна тем, что злоупотребляет службами экстренной помощи. Например, они ложно сообщают о пожаре в квартире жертвы пожарной службе или о утечке газа в газовую службу. Они даже делают ложные сообщения о насильственных преступлениях в полицию, чтобы направить спецподразделения в квартиру жертвы во время прямой трансляции и арестовать их, что известно как "свиттинг".

Комиссия, признавая серьезность этих действий, примет решение о наложении санкций на лиц, вовлеченных в эту операцию по травле и киберпреследованию. Кроме того, необходим строгий онлайн-мониторинг и регулирование, чтобы предотвратить подобную ненавистническую риторику и цифровое запугивание.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Принимаются экстренные меры близ французского побережья Ле-Портель из-за переворота судна с...
Панорама

Двенадцать человек погибают во время попытки пересечь Ла-Манш как нелегальные мигранты.

Двенадцать человек погибают во время попытки пересечь Ла-Манш как нелегальные мигранты. Попытка пересечь Ла-Манш может быть опасной, но беженцы продолжают совершать это путешествие. К сожалению, по меньшей мере 12 жизней унесла последняя попытка добраться до Великобритании из Франции. Двое человек пропали без вести, и несколько других получили ранения. Об этом

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Эти знаменитости запретили использовать их песни на мероприятиях Дональда Трампа
Панорама

Эти знаменитости запретили использовать их песни на мероприятиях Дональда Трампа

- Эти знаменитости запретили использовать их песни на мероприятиях Дональда Трампа Камала Харрис, претендующая на номинацию Демократической партии на пост президента США, имела неожиданного торжественного спутника в конце июля. Этот человек не занимается рассадкой или наклеиванием агитационных плакатов для Харрис. В недавнем ролике кампании Харрис задает вопрос: "Какую страну

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Испания пережила самый тёплый август в истории.
Панорама

В Испании снижается количество лесных пожаров и смертей от жары

Прибрежная зона Средиземного моря является центром изменения климата, часто испытывая невыносимо жаркие лета. В этом году Испания столкнулась с беспрецедентной жарой в августе. Однако есть и положительные новости из этого популярного места отдыха.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Четыре человека, замешанные в краже древних кельтских артефактов.
Панорама

Четыре человека, замешанные в краже древних кельтских артефактов.

Четыре человека, замешанные в краже древних кельтских артефактов. В ноябре 2022 года в Манчинге, городе в Баварии, произошли необъяснимые перебои в телекоммуникациях и телефонных услугах. Не прошло и много времени, как ценный золотой клад, известный как манchingский кельтский клад, пропал из экспозиции местного музея кельтской и римской культуры. Сейчас четверо

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

"Используя ИИ, мы создаем престижных немецких конкурентов в глобальном масштабе"
Экономика

"Используя ИИ, мы создаем престижных немецких конкурентов в глобальном масштабе"

"Используя ИИ, мы создаем престижных немецких конкурентов в глобальном масштабе" Бурный рост интереса к ИИ заставляет многих задаваться вопросом: не готовится ли мир к новому «пузырю»? Особенно это беспокоит тех, кто вкладывает значительные средства в аппаратное обеспечение ИИ. Неужели ажиотаж вокруг ИИ скоро сойдет на нет? Каковы доводы

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
За последние несколько месяцев, примерно 12 901 человек, в основном на небольших судах,...
Политика

Более десяти мигрантов погибли во время попытки пересечь Ла-Манш

Более десяти мигрантов погибли во время попытки пересечь Ла-Манш Попытка пересечь пролив Ла-Манш унесла жизни как минимум десяти мигрантов во Франции. Судно, перевозившее примерно 60 человек, развалилось, сообщает местная префектура. Вероятность новых жертв остается высокой. Многие получили серьезные травмы, как сообщила местная газета "La Voix du Nord". Этот

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Принимаются экстренные меры близ французского побережья Ле-Портель из-за переворота судна с...
Панорама

Двенадцать человек погибают во время попытки пересечь Ла-Манш как нелегальные мигранты.

Двенадцать человек погибают во время попытки пересечь Ла-Манш как нелегальные мигранты. Попытка пересечь Ла-Манш может быть опасной, но беженцы продолжают совершать это путешествие. К сожалению, по меньшей мере 12 жизней унесла последняя попытка добраться до Великобритании из Франции. Двое человек пропали без вести, и несколько других получили ранения. Об этом

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Задержаны пятеро несовершеннолетних после летального нападения в Англии
Политика

Пять несовершеннолетних задержаны в Англии после смертельного нападения

Пять несовершеннолетних задержаны в Англии после смертельного нападения После жестокого нападения на пожилого мужчину в Англии полиция задержала пятерых несовершеннолетних, в возрасте 12 и 14 лет, подозреваемых в убийстве. В настоящее время трое девушек и двое boys проходят допрос, согласно утечке информации от полиции Лестершира. 80-летний пострадавший получил серьезные травмы

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно