Инфильтрация киберзапугивателей в коллектив Нового Мирового Порядка

Эта группа, идентифицированная как "Новый мировой порядок", якобы занимается цифровым запугиванием. Правоохранительные органы провели рейды в шести разных штатах против этой онлайн-группы. Они обвиняются в травле, угрозах и verbalных нападениях на определенную социальную группу.

Кибертерроризм, угрозы и verbalные нападения, в частности на лиц с ограниченными возможностями, находятся в центре этих обвинений. Власти приняли меры против десяти подозреваемых в разных штатах.

Сообщается, что члены "Нового мирового порядка" возглавляют преступную организацию, совершая такие преступления, как организованная травля в Интернете и киберпреследование. Об этом заявили Федеральное уголовное полицейское управление (БКА) в Висбадене и Центральное управление по борьбе с киберпреступностью (ЗИТ) Общего прокурора в Франкфурте-на-Майне.

Во время рейдов в Баварии, Берлине, Бранденбурге, Баден-Вюртемберге, Гессене и Нижней Саксонии следователи изъяли многочисленные цифровые устройства и носители для дальнейшего изучения. По словам БКА и ЗИТ, администраторы "Нового мирового порядка" часто целенаправленно преследовали уязвимых лиц, в основном из онлайн-сообщества стримеров, своими травлями, угрозами и verbalными нападениями.

Кроме того, использование символов, связанных с неконституционными группами, или распространение ненавистнической риторики через разделы комментариев является распространенной тактикой. Цель группы, согласно заявлению, состоит в том, чтобы унизить жертв и оттолкнуть их от онлайн-активности. Также в Интернете публикуется личная информация жертв.

Организация также известна тем, что злоупотребляет службами экстренной помощи. Например, они ложно сообщают о пожаре в квартире жертвы пожарной службе или о утечке газа в газовую службу. Они даже делают ложные сообщения о насильственных преступлениях в полицию, чтобы направить спецподразделения в квартиру жертвы во время прямой трансляции и арестовать их, что известно как "свиттинг".

Комиссия, признавая серьезность этих действий, примет решение о наложении санкций на лиц, вовлеченных в эту операцию по травле и киберпреследованию. Кроме того, необходим строгий онлайн-мониторинг и регулирование, чтобы предотвратить подобную ненавистническую риторику и цифровое запугивание.

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