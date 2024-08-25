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Федеральные земли ГерманииНовостиТранспорт и телекоммуникации

Индивидуальный нарушитель судебного запрета, управляющий такси.

Власти отменили право этот человек управлять автомобилем, действие, которое он должен был выполнить ранее. Удивительно, но он продолжал управлять машиной, даже в деловых целях, игнорируя это.

 and  Anne Legman
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Власти изъяли у мужчины водительские права после того, как он, по-видимому, управлял такси, негодуя...
Власти изъяли у мужчины водительские права после того, как он, по-видимому, управлял такси, негодуя запрет на вождение.

- Индивидуальный нарушитель судебного запрета, управляющий такси.

Авторитеты в Кайзерслаутерне изъяли водительское удостоверение у человека, подозреваемого в работе такси при наличии запрета на вождение. Этот 22-летний человек ранее был пойман на превышении скорости на 33 километра в час в Built-up area, как было объявлено полицией в прошлом году. Несмотря на то, что ему был выписан один месячный запрет на вождение, который начался в августе, он не сдал удостоверение, в результате чего полиция навестила его дома.

Рано в субботу утром член семьи сообщил authorities, что человек все еще спит. Причина? Он работал таксистом всю ночь. В ответ authorities изъяли его водительское удостоверение. Кроме того, против него возбуждено дело за вождение без действительного разрешения.

Действия человека, работающего на такси при наличии запрета на вождение, вызвали озабоченность в сфере транспортных и телекоммуникационных правил. Дальнейшее расследование выявило его причастность к оказанию незаконных услуг по перевозке.

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