- Индивидуал совершает однодневную поездку, чтобы посетить каждую станцию метро в Гамбурге.

Посещение всех станций метро в Гамбурге: Австрийский мужчина по имени Андреас Дик пытается как можно быстрее посетить все станции метро в Гамбурге. Он начал свою быструю экспедицию на станции Юнгфернштиг, всего предстоит покорить 93 станции, используя тщательно спланированный маршрут.

Маршрут отмечен яркими маркерами

Хотя он подходит к этому вызову с спортивным духом, он не ждет учащенного сердцебиения, пошутил Дик. "Я не использовал компьютер для планирования маршрута, я отмечал его на карте яркими маркерами." Цель этой поездки на метро во втором по величине городе Германии - просто определить, сколько времени займет посещение всех станций. Дик также отметил: "Это веселый способ исследовать город".

Это не первый вызов, который принимает Дик: он завершил подобные "полные туры" в 17 городах, таких как Вена, Берлин и Лион. В 2016 году он совершил поездку на трамвае в Бремене. Однако это не официальная попытка побить рекорд. По данным Hochbahn, никто раньше не пытался это сделать неофициально, поэтому нет эталонного времени. Дик предсказал, что его экспедиция по Ганзейскому городу займет от 6 до 7 часов.

Несмотря на использование ярких маркеров для планирования маршрута, Дик признал: "Станция 'Дева' не входит в сеть метро Гамбурга". В более легком тоне он задумался: "Если бы мне нужно было придумать вымышленную станцию метро, я, возможно, назвал бы ее 'Дева'".

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