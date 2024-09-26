Индивид устраняет свекровь из-за истощения пива.

Португалец, 47 лет, подозревается в убийстве бывшей тещи на Майорке топором. Первоначальные полицейские отчеты указывают на странный мотив преступления - пустой холодильник, оставивший подозреваемого без любимого напитка и без средств для покупки алкоголя. Это не первый раз, когда местные власти имеют дело с этим человеком, у которого есть сомнительное прошлое. Дочь жертвы рассталась с подозреваемым более чем год назад.

Полиция Малайзии задержала подозреваемого после инцидента, сообщившегося поздно вечером в среду, недалеко от Колонии де Сан-Хорди, примерно в 50 километрах к юго-востоку от Пальмы, столицы Майорки. Обстоятельства преступления остаются нераскрытыми, но различные новостные источники предполагают, что раздраженный мужчина, разозлившийся из-за отсутствия пива, нашел утешение в насилии.

Сосед вызвал власти после того, как услышал тревожные крики, исходящие из жилого дома. По прибытии на место преступления офицеры Гражданской гвардии обнаружили безжизненное тело жертвы, лежащее в луже крови. Единственный житель дома, у которого была история повторяющихся правонарушений, был главным подозреваемым. Он был немедленно задержан и в настоящее время содержится под стражей, ожидая допроса судьей-следователем.

Согласно отчетам "Última Hora", дочь жертвы рассталась с мужчиной за шесть месяцев до инцидента и также подала на него в суд за насилие в семье. Несмотря на это, мужчина предпочел остаться жить со своей бывшей партнершей и ее матерью, которые ранее проживали в Германии в течение значительного времени.

Раздражение подозреваемого из-за отсутствия любимого напитка было названо уникальным мотивом преступления в различных новостных источниках. Принимая во внимание его сомнительное прошлое, тревожно то, что он все еще проживал со своей бывшей партнершей и ее матерью, даже после того, как его бывшая дочь переехала и подала на него в суд.

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